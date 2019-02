Bruselas eleva a 25.000 euros las ayudas que se pueden conceder a agricultores sin notificar a la UE

Agricultores, en una imagen de archivo

La Comisión Europea ha elevado hasta los 25.000 euros, desde los 15.000 euros actuales, el nivel máximo de ayudas que los países pueden conceder a explotaciones agrarias sin necesidad de obtener la aprobación previa por parte de las autoridades europeas, según ha informado este viernes en un comunicado.El secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, lo ha calificado de "positivo" porque siempre es bueno que se "abran posibilidades" a los agricultores para recibir ayudas en momentos de crisis. En la actualidad, según ha explicado a Europa Press, los agricultores andaluces en concreto tienen como problema principal los precios en determinados sectores como los cítricos o el aceite."Ese es el principal problema que tienen los agricultores andaluces, no somos capaces de ponerle precio a lo que producimos y no se nos permite una negociación colectiva porque lo ideal sería que agricultores no pudiésemos unir para defender mejor nuestros derechos frente a la grandes distribuidoras", ha añadido.Esa subida del mínimo de ayudas es "importante" también ante situaciones climatológicas adversas que puedan afectar a los cultivos, por lo que ese incremento es "positivo", sin embargo, Cobos ha señalado que la realidad es que este tipo de ayudas 'minimis' se utilizan "en pocas ocasiones". En este punto, ha comentado que cualquier tipo de ayuda que no sea directa ni de desarrollo rural se engloba en las ayudas de 'minimis' y, aunque es bueno que se haya incrementado el mínimo lo que se necesita es "que se pongan en marcha de verdad" esas ayudas."Es positivo que se aumente el importe posible de ayudas, pero nosotros demandamos que alguna vez se pongan en marcha de verdad, que haya ayudas directas como había en el pasado cuando había algunas ayudas por problemas importantes por ejemplo de sequía, inundaciones o crisis de precios", ha manifestado el secretario general del UPA-A.Con todo, ha incidido en la necesidad de que las ayudas en cuestión "se utilicen" y "se pongan en marcha" por parte de los Estados miembros, que son los que ponen el dinero para estas. Así, la noticia del aumento de mínimos es una "buena noticia relativa" porque no significa que vayan a llegar más ayudas, sino que los estados miembros pueden dar más de 15.000 euros en ayudas en tres años "pero no son ayudas generalizadas".SIN "DISTORSIÓN" DEL MERCADOPor otro lado, sobre lo aprobado en la Eurocámara, el Ejecutivo comunitario ha destacado que esta revisión en materia de ayudas públicas en el sector agrícola (las llamadas ayudas 'de minimis') permitirá a los Estados miembros aumentar las ayudas a los productores "sin distorsionar el mercado y reduciendo la carga administrativa".Así, el importe máximo de las ayudas que podrán concederse por explotación y cada tres años pasará de 15.000 a 20.000 euros, aunque cada país cuenta con un importe nacional máximo que no podrá superar para "evitar falseamientos de la competencia". Este tope nacional se fijará en el 1,25 por ciento de la producción agrícola anual de cada socio.Además, si un país no gasta más del 50 por ciento de su dotación total de ayuda nacional en un sector agrícola concreto, podrá aumentar la ayuda 'de minimis' por explotación hasta los 25.000 euros y el máximo nacional hasta el 1,5 por ciento de la producción anual.No obstante, los Estados miembros que opten por este tope tendrán que crear registros centrales a nivel nacional de forma obligatoria. Esto, ha explicado las Comisión Europea, facilitará el seguimiento de las ayudas y mejorará la entrega y el control de las mismas. Bruselas ha remarcado que algunos países ya cuentan con estos centros, por lo que podrán aplicar "inmediatamente" los límites más altos.Esta revisión de los límites máximos entrará en vigor el próximo 14 de marzo y podrá aplicarse retroactivamente a las ayudas que cumplan todas las condiciones."La propuesta de de nuevas normas sobre ayudas estatales para el sector agrícola refleja el valor de esta forma de apoyo en tiempos de crisis. Al aumentar el importe máximo de las ayudas, las autoridades nacionales dispondrán de mayor flexibilidad y podrán reaccionar de manera más rápida y eficaz en apoyo de los agricultores vulnerables", ha destacado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.--EUROPA PRESS--