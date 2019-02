Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía, en comisión pa

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, ha destacado este jueves que "el horizonte será, siempre que se pueda, bajar los impuestos" sin reducir el estado de bienestar y ha estimado que en 45 días hábiles estarán los primeros resultados de la auditoría encargada sobre el administración instrumental.Así lo ha señalado en la primera Comisión parlamentaria de Hacienda, Industria y Energía de esta legislatura, donde también ha llamado la atención sobre la importancia de la transformación digital de la administración, la simplificación burocrática, especialmente en el campo de Industria, y la redacción de un decreto de fomento de la minería.En cuanto a la bajada de impuestos, el consejero ha hecho hincapié en su bajada, como "un principio básico y fundamental" pero advirtiendo de que "no se toquen los servicios esenciales" y ha apuntado que "no toda la solución de los problemas pasa por subir los impuestos" sino "controlando el gasto superfluo". A modo de ejemplo, ha señalado que en los periodos en que ha gobernado el PP en España, de 1996 a 2004 y de 2012 a 2018, se han creado empleos y se han bajado los impuestos.Respecto a la auditoría a la administración instrumental con el objetivo de "redirigir el gasto superfluo" a competencias como la salud o la educación, Bravo ha asegurado que la supervisión sobre estos entes será "continua" y los trabajos se iniciaron el pasado 1 de febrero para evaluar las competencias de estos entes y el uso de sus recursos. Según ha explicado, esta auditoría está incluida en un plan de auditoría y financiero de 2019, que también analizará otros órganos y servicios de la administración pública.De igual manera, también ha encargado un informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la RTVA que "analice la eficacia y eficiencia en la prestación de su servicio" y ha destacado que es necesario "adaptar las fórmula de control a la realidad del sector público" y llevar a cabo una adecuación de su marco regulatorio. También se aprobará un nuevo reglamento de Intervención General de la Junta de Andalucía tras "30 años con el anterior".El consejero ha llamado la atención sobre tres actuaciones prioritarias, como son potenciar un modelo de contratación unificada de bienes y servicios corrientes, el aumento de la rentabilidad de los bienes de patrimonio y ampliar la centralización de los pagos en Tesorería General y reducir la financiación bancaria a la administración instrumental.Tras señalar que la próxima semana se debatirá ampliamente sobre presupuestos, ha puesto énfasis en la transformación digital y en la apuesta por consolidar "un gobierno 4.0". Para esto ha encargado a una consultora analizar el gasto real en TIC en la Junta, datos que estarán para el segundo semestre de este año.En este campo, también ha señalado la importancia de unificar los diferentes centros de datos que existen en las Consejerías como "clave para el ahorro de recursos y energético", así como fomentar la contratación electrónica en relación a los proveedores.En materia de Industria, ha señalado la creación de una comisión interdepartamental para la promoción de este sector de "manera inmediata" y que contará con resultados en tres meses. Asimismo, ha apostado por la "permanente" interlocución con los inversores y facilitar el desarrollo de sus proyectos. "La complejidad de la norma nno puede frenar estas oportunidades", ha explicado.Tras llamar la atención sobre la lucha contra la economía sumergida, Bravo se ha detenido en la Energía y ha señalado el impulso de infraestructuras capaces de evacuar toda la energía renovable que Andalucía puede generar. En esta materia, formalizará la compra de energía renovable para edificios públicos e instalaciones de la Junta.En cuanto a Minas, ha asegurado que va a apoyar "cualquier actividad que sea respetuosa con el medio ambiente y sostenible" teniendo en cuenta que "no se pasará por alto ninguna irregularidad" y "no se va a renunciar a aprovechar los recursos si esto sirve para crear empleo". En este sentido, ha anunciado que trabajará en un nuevo decreto de fomento del sector y en nuevos concursos y la tramitación de los permisos pendientes.PSOE-A: "¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MEDIDAS ANUNCIADAS?"El diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha señalado lo extraño que resulta la mezcla de Hacienda, con Industria y Energía y ha llamado la atención sobre los acuerdos que ha cerrado el PP tanto con Vox y con Cs, como bajada de impuestos, supresión de administración paralela o de la subasta de medicamentos, y los efectos que podrían tener en los próximos presupuestos."El Gobierno no hace más que anunciar medidas y yo me pregunto cuánto costarán. ¿Sabe que la mayor parte de las medidas anunciadas son inviables con unos presupuestos prorrogados?", ha advertido Arellano, que lideraba las competencias de Hacienda en la última parte de la anterior legislatura.Por su lado, el diputado del PP-A Pablo José Venzal Contreras ha saludado las medidas propuestas por el nuevo consejero como forma de garantizar la calidad en los servicios esenciales que presta la Comunidad y ha apostado por que "el sector privado tire de la economía" y "no al gigantismo de la administración"."Hacen falta reformas, la modernización de los tributos, incentivar la creación de riqueza y apostar por la transparencia", ha subrayado Venzal, quien ha reclamado una estrategia industrial para la región y una reforma de la fiscalidad, al tiempo que ha criticado la alta burocratización del anterior gobierno socialista y ha pedido abordar el modelo de financiación autonómica.Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Carlos Hernández White ha instado a llevar a cabo una reforma de tributos porque "los andaluces se encuentran a la cabeza en esfuerzo fiscal y porque es necesario hacer Andalucía más atractiva a los inversores extranjeros". Esto, según ha indicado, también incidirá en la disminución de la economía sumergida y en la atracción de inversiones extranjeras.Respecto al modelo de financiación autonómica, ha señalado como "fundamental" que Andalucía sea tratada igual que el resto de Comunidades. Además, ha pedido una "gestión eficiente" de los recursos públicos, donde se "racionalice" el gasto y se evalúen las políticas públicas.En nombre de Adelante Andalucía, el diputado José Luis Cano Palomino ha criticado que el programa de la derecha es "recentralizador, ultraliberal en lo económico y clasista en lo social" y ha criticado que el proyecto del PP y Cs, en cuestión de industria y minería, sea "extractivista" dejando el "valor añadido en la comunidad como un mero adorno". En cuanto a fiscalidad, ha afeado que esté pensando para el uno por ciento "más rico y con beneficios para las rentas más altas y patrimonio".Respecto a la bajada de impuestos en la región, el diputado ha advertido de que son "cosas que se dicen en campaña", pero llevarla a cabo supone "cargarnos el Estado de Bienestar". "No lo digo yo lo dijo el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, en la comisión de este miércoles, ha precisado.Por último, el diputado de Vox Rodrigo Alonso Fernández, tras analizar la situación del empleo en Andalucía tras la gestión de los socialistas, ha reclamado como "menos impuestos" y dentro de esto como "prioritaria" la rebaja "radical" del impuesto sobre las rentas (IRPF), "minimizar" la burocracia para crear y expandir empresas y una serie de bonificaciones para familias numerosas.También ha pedido una auditoría a las subvenciones y un estudio jurídico para reclamar "los fondos sin evidente utilidad pública", junto a unos "costes regulados en la factura de la luz" con una liberalización del sector eléctrico. Por último, ha pedido "la supresión de subvenciones a organizaciones que promocionan una determinada visión ideológica independientemente de su naturaleza".--EUROPA PRESS--