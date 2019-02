La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, durante la rueda

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha anunciado que convocará una reunión de la Mesa de la Cámara en un par de semanas al objeto de tratar el escrito que presentó la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, para renunciar a las ayudas e indemnizaciones que reciben los diputados en concepto de gastos de manutención y estancia durante su baja por maternidad.En rueda de prensa en la Cámara, tras una reunión de la Mesa que se ha prolongado por más de siete horas, Bosquet ha explicado que para intentar "zanjar" el asunto de las dietas que "colea de la anterior legislatura", ha decidido convocar una Mesa informal donde se tratará "exclusivamente" esa cuestión."Quizás se da una nominación errónea a cómo se cobran las dietas y hay que distinguir conceptos", ha opinado la presidenta de la Cámara, que cree que "tal y como están ahora determinadas, prestan a confusión". Así, con dicha reunión, que convocará en un par de semanas dado que la próxima se celebra una sesión plenaria, quiere "evitar demagogia e interpretaciones a esa cuestión".Por eso, Bosquet confía en poder dejar resuelta este asunto "con carácter definitivo y evitar ese tipo de interpretaciones". "Las cosas más claras dan menos posibilidad de confusión respecto a las mismas", ha zanjado.UNA MESA DE SIETE HORASDe otro lado, ha sido destacable que, fuera de lo habitual, la Mesa de la Cámara celebrada este miércoles se ha prolongado por más de siete horas, un retraso que se ha debido, según ha explicado Bosquet, al tiempo que ha llevado la calificación de una moción registrada por el grupo socialista en materia presupuestaria que contenía más de 75 puntos.Precisamente en aras de agilizar la tramitación de este tipo de iniciativas, la presidenta del Parlamento ha avanzado que va a convocar a los portavoces parlamentarios la próxima semana a una reunión con carácter informal, con la intención de "poner orden" en este sentido y "regular la extensiones de las mociones".Y es que, como ha explicado Bosquet, es "imposible" para los servicios jurídicos de la Cámara y para la Mesa calificar estas iniciativas si son "tan extensas" como ha sido el caso de la de este miércoles, que ha obligado a que la reunión, que suele estar terminada a mediodía, se prolongue por más de siete horas.PSOE-A: "UNA ESTRATEGIA DE PODA"Finalmente, la Mesa no ha calificado algunos de los 75 puntos que contenía la moción del PSOE-A, lo que ha sido duramente criticado por el portavoz parlamentario de este grupo, Mario Jiménez, durante la Junta de Portavoces, donde ha asegurado que se ha cercenado la iniciativa "en más de 20 puntos con criterios absolutamente políticos y no técnicos".Ha explicado que la reunión de la Mesa de este miércoles "ha batido el récord en términos de tiempo" cuando ha dedicado "cuatro de las siete horas" que ha estado reunida a calificar la moción. En su opinión, "se ha producido una estrategia de poda con unos criterios tendenciosos por parte del tripartito de derechas".Tras acusar al Gobierno andaluz de "no querer presentar los Presupuestos para hurtar el debate antes de las próximas elecciones", Jiménez ha considerado "intolerable" lo ocurrido y ha anunciado que cuando el PSOE-A reciba el acta de la Mesa va a solicitar una reconsideración "ante lo inaudito" de lo acontecido."El Reglamento, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer, está muy por encima de las capacidades que tengan para intentar cercenar", ha proseguido el socialista, que se ha mostrado convencido de que el Reglamento "permitirá que los puntos eliminados se debatan en el Pleno".--EUROPA PRESS--