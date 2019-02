Alfombra roja de la Gala de los Goya 2019

El guionista Borja Cobeaga, nominado al Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Superlópez', ha respondido a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da "la puta gana"."Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos", ha añadido.Además, ha asegurado que el prejuicio contra el cine español tienen que superarlo aquellos que no lo ven. "Ahora hacemos películas variadas que gustan a mucha gente", ha añadido.El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, explicó en una entrevista con Europa Press que no se ha invitado a Vox porque se invita a los principales partidos con representación parlamentaria. La ausencia de invitación fue respondida por la formación de Santiago Abascal con una crítica a las subvenciones al cine.Mientras, el director Manuel Martin Cuenca, que participa en la ceremonia ha dicho que para hacer un filme con este contenido habría que hacerse dos preguntas: quién va a pagar la película y si dejarían mostrar los claroscuros de la historia del personaje.En la misma línea, el realizador Alberto Rodríguez ha sonreído cuando le ha preguntado por el tema y ha dicho que es algo que precisamente hablaban ayer. "Tiene una parte de medio hombre...Él sufrió una barbaridad y terminó retirado en un agujero. El estado español le olvidó", ha avisado.Por otro lado, en relación a la posibilidad de que el próximo año también sean galardonadas las series, Rodríguez, director de 'La peste', ha dicho que para él, son dos cosas diferentes. "Supongo que las cosas van evolucionando y cambian", ha dicho, tras confirmar que él seguirá haciendo cine.--EUROPA PRESS--