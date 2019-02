Benito Cabrera, RareFolk y Luar Na Lubre protagonizan el Ciclo de Música Folk de Sevilla en el Espacio Turina

El Espacio Turina acogerá los días 22, 23 y 24 de febrero la segunda edición del Ciclo de Música Folk de Sevilla 'Folkquivir', que tendrá como protagonistas a Benito Cabrera, RareFolk y Luar Na Lubre.El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado en una nota de prensa que el festival, de carácter anual, aspira a ser "un foco" para el estudio, conocimiento y disfrute de las músicas tradicionales nacionales e internacionales, "desde las mejores conservadas hasta las que se funden con los ritmos contemporáneos", así como de los entornos históricos, sociopolíticos y culturales. Es por ello que, además de los conciertos, se desarrollarán conferencias, talleres y mesas redondas, entre otras actividades, durante la celebración del festival.Según ha concretado, se trata de un proyecto producido por Música es Amor y que cuenta con la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), la Fundación SGAE, el Lar Gallego y la Asociación Cultural Cimbrea. En su primera edición celebrada el pasado año hubo "grandes nombres propios", como 'Hevia', el grupo andaluz 'La Banda Morisca' o 'Eliseo Parra y Las Piojas', quién debutó en la capital hispalense.El programa artístico de esta segunda edición arranca este viernes 22 con Benito Cabrera a las 20,30 horas. Solista de timple y folklorista, ha sido el primer intérprete que ha llevado el timple al ámbito sinfónico, realizando numerosos conciertos y grabaciones con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Córdoba o la Orquesta Sinfónica de Galicia.El Ayuntamiento también ha realzado que ha editado nueve grabaciones como solista de timple, en las que se combinan tendencias que van desde el folk, la música clásica y el pop, que desde 2007 es el director musical de Los Sabandeños y que recientemente ha obtenido el premio internacional Cuba-Disco por su trabajo 'Raíces del Mundo' junto al Cuarteto Capriccio, así como que en julio de 2016 presentó su último disco, titulado 'Espirales' y que actualmente dirige la Casa-Museo del Timple en Teguise (Lanzarote).El sábado 23 le tocará el turno a RareFolk, que el Consistorio define como "una de las formaciones de música instrumental más creativas e inclasificables" de la escena española. En este sentido, ha asegurado que más de 20 años y cinco trabajos discográficos avalan la trayectoria de la banda que manifiesta "una singular visión" en la que la música celta "abraza" al rock y a la vanguardia electrónica, dando como resultado un sonido deliciosamente elaborado y cargado de energía.Por último, el domingo 24 actuará Luar Na Lubre a las 18,00 horas, que es "la banda folk más internacional de Galicia y de España", a juicio del Consistorio, el cual ha ahondado en que desde Palestina a Canadá o desde Argentina a Alemania ya recorrieron una "buena parte del planeta" llevando la música y la cultura de Galicia a través de su propuesta.En 1992 conocieron al músico británico Mike Oldfield, por quién fueron invitados a talonearle en la gira 'Then and Now' y a incluir una versión de 'O SON DO AR', de Bieito Romero, uno de los temas más emblemáticos de la banda y título que en el año 1988 el británico incluyo en su trabajo 'Voyager' (1996) como primer tema.En sus tres décadas de trabajo, la banda acumula 12 trabajos discográficos, nueve de ellos editados por Warner España, más de 300.000 discos vendidos, dos discos de oro, nueve Premios de la Música y 1.000 conciertos en más de 23 países.La Fundación SGAE se ha encargado de las conferencias y el encuentro de Festivales de Folk de Andalucía, incluidos ambos, en las actividades paralelas con que cuenta esta segunda edición de Folkquivir 2019. Así, el viernes 22 se celebrará un taller de iniciación a las danzas folk a cargo de la Asociación Cultural Cimbrea a las 17,00 horas.Al día siguiente, se celebrará la conferencia 'El Folk en España' a cargo de José Miguel López de Discópolis, programa de RNE3 y Jesús Barroso, de Canal Sur a las 12,30 horas. Ese mismo día por la tarde se celebrará otro taller de iniciación a las danzas folk a las 17,00 horas.Por último el domingo 24 se realizará a las 12,00 horas la mesa redonda y de encuentro Festivales de Folk de Andalucía, moderada por Antonio Caba y Rubén Rarefolk, con la presencia de los festivales ParapandaFolk, FolkPozoblanco, Cita Folk de Jódar, OrceFolk, Al Son de la Subbética, Frigiliana 3 Culturas, Festival Mujeres de Intramuros, Almonaster Cimbrea, Festival Celta de Cortegana, Xera Festival, GranáFolk, Festival Folk de Abla y Folkquivir, entre otros. Para cerrar las actividades paralelas habrá un pasacalles del Taller de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla a las 14,00 horas.Las entradas están a la venta en 'www.icas-sevilla.org' y en la taquilla del Teatro Lope de Vega durante los días previos al ciclo, mientras que los días de los conciertos también se podrán adquirir en la taquilla del Espacio Turina.--EUROPA PRESS--