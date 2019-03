Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha denunciado este martes que "la política de brazos caídos" del anterior gobierno socialista ha provocado que en Andalucía "cada día prescriban 500.000 euros" de subvenciones pendientes de reintegro, o que la Junta andaluza "sea embargada varias veces al día".En la rueda de prensa posterior la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo ha explicado que esos 500.000 euros que "se pierden al día" responden a ayudas o subvenciones que el anterior ejecutivo que lideraba Susana Díaz debería haber reclamado por no haberse destinado las cantidades para el fin que se consignaron o porque "no se hayan ejecutado bien".En líneas generales, ha concretado que la Junta de Andalucía tiene 3.400 millones en derechos pendientes de recaudación, a lo que "hay que sumar otros 2.000 millones de euros en subvenciones y otras ayudas pendientes de reintegro por parte de ayuntamientos, otras administraciones y empresas".Así, de esos 2.000 millones, "900 ya han prescrito y 176 lo harán en 2019", de lo que trasciende que "cada día prescriben en Andalucía 500.000 euros", lo que provoca que "a la Junta de Andalucía le embargan varias veces al día", todo "por la huelga de brazos caídos del anterior gobierno".Frente a esta situación, Bendodo ha explicado que el nuevo gobierno que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) va a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para reclamar a los entes afectados la cantidades que puedan reclamar, cuando ha incidido en que, al contrario, en el anterior gobierno "nadie daba la instrucción política de recuperar las cantidades que no se habían ejecutado bien o que estaban destinadas para un fin distinto del que se consignó".De otro lado, y preguntado por si el Gobierno andaluz se plantea ampliar a más entes las auditorías que ya encargó en el primero Consejo de Gobierno, Bendodo ha explicado que conforme pasan días van teniendo más conocimiento de la situación de la Administración andaluza y su realidad política y aunque no ha concretado más auditorías, ha dicho que no descartan, si lo estiman necesario, "enriquecer" lo que ya conocen con nuevas auditorías.--EUROPA PRESS--