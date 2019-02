Reunión del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, con el delegad

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), se ha mostrado este miércoles partidario de sacar de la "confrontación política" y de la "campaña" electoral de los próximos comicios que se avecinan el tema sobre la financiación del metro de Sevilla, y en ese sentido ha comentado que "empezamos mal si el debate lo metemos en un mitin del PSOE".A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras mantener una reunión de trabajo con el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, y los delegados territoriales de la Junta en la provincia, Bendodo ha aludido así al acto que el PSOE celebró el pasado sábado en la capital hispalense para presentar la candidatura del socialista Juan Espadas a la reelección a la Alcaldía de Sevilla.En dicho acto, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante el propio alcalde y la líder de los socialistas en Andalucía, Susana Díaz, anunció que "el Estado va a cumplir y va impulsar el metro de Sevilla", mientras que Espadas pidió a PP y Ciudadanos (Cs) que ratifiquen en el Gobierno regional el trabajo ya realizado para ampliar el metro.Además, el alcalde de Sevilla ha pedido por carta al presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno, que "se posicione políticamente" y aclare "por qué esquema de financiación" apuesta, en "qué orden" se plantea las restantes líneas de metro y "por qué tramo" podrían ser reanudadas las obras, después de que el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobase una moción del PP apoyada por Cs y que pide a la Junta de Andalucía "un nuevo protocolo" de financiación para toda la red de metro completa que "sustituya" al ya negociado entre el Ayuntamiento, la Administración autonómica y el Estado para las obras del tramo norte de la línea tres.Bendodo ha criticado que, "en un acto de campaña" socialista, se anunciara que, "si gana el PSOE las elecciones, va a financiar el metro". "Meterlo en un mitin del PSOE es una manera peculiar de querer sacar el tema del metro del debate político", ha comentado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha agregado que "eso es soplar y sorber al mismo tiempo".En esa línea, ha defendido que "todo tema que saquemos de la confrontación política y la campaña será bueno, pero aquí el anuncio de la financiación del metro por parte del Gobierno se ha hecho en un mitin del PSOE", ha insistido Bendodo.LLAMAMIENTO AL "CONSENSO" Y AL "DIÁLOGO"A la pregunta de si cree que el Ayuntamiento debería financiar su tercio de las obras del metro, Bendodo ha respondido que no sabe, que él no es consejero de Fomento, y en todo caso ha incidido en remarcar que "empezamos mal si el debate del metro lo metemos en un mitin del PSOE". Frente a ello, ha apelado "al consenso, al diálogo", y ha señalado que cree que el alcalde "tendrá que ver a la consejera" de Fomento, Marifrán Carazo, "pronto para hablar de este tema y avanzar".Al respecto, cabe recordar que, después de que en 2009 entrase en servicio la primera y hasta ahora única línea del metro de Sevilla, los proyectos constructivos de las líneas dos, tres y cuatro están listos desde 2011, con un coste global estimado de más de 3.700 millones de euros, a la espera de continuar con las actuaciones.Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha comentado que el tema del metro es "un asunto que se está tratando entre las administraciones al más alto nivel", y "la idea principal que se debe trasladar es que las administraciones, por encima de colores" políticos, "se han puesto las pilas".Además, ha coincidido con Bendodo en que "no debe ser un argumento electoral", y al respecto ha defendido que "los asuntos importantes" para los ciudadanos, aquellos que "les preocupan principalmente, se eliminen de la batalla, del lenguaje político, y que pasen a ser unos asuntos de gestión pública, de coordinación entre administraciones".Sánchez ha agregado que desde la Delegación de la Junta en Sevilla que ahora dirige él "se hará todo lo posible para que esa coordinación sea lo mas óptima y eficaz posible", y ha apuntado que "ahora se abre un nuevo escenario de trabajo interdepartamental entre administraciones que no afectan sólo a la creación de nuevas líneas de metro, sino a la terminación de la propia Línea 1, que aún no se ha cubierto tal como se hizo el planteamiento que iba a ser su terminación", según ha apostillado el delegado.PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LOS DELEGADOSPor lo demás, Bendodo ha explicado que la reunión de trabajo mantenida este miércoles ha sido una "primera toma de contacto para poner sobre la mesa las prioridades de la provincia por parte del 'Gobierno del cambio'", y ha defendido que se ha conformado "un buen equipo" en el marco de un "único gobierno que trabaja por mejorar la calidad de vida de los sevillanos".Ha agregado además que el delegado de la Junta le ha trasladado "los problemas más importantes" sobre la mesa para la provincia, como el antiguo Hospital Militar o la Ciudad de la Justicia, cuestiones "de las que se va a hablar en próximos días", según ha abundado.Sobre el proyecto concreto de la Ciudad de la Justicia, Ricardo Sánchez ha indicado que se trata de una infraestructura con una "dimensión" tal que "afecta a transportes", cuestión ésta que ve "esencial" para analizar la "viabilidad" del emplazamiento que se elija para su ubicación y para "marcar unos plazos".Ricardo Sánchez también ha subrayado que "debe existir coordinación" en el seno del propio Gobierno andaluz conformado por PP-A y Cs, de forma que "no solamente se trata de trasladar a la opinión pública que somos un único gobierno", sino que eso "se traslade desde la gestión, que seamos uno solo gestionando".Así, ha apelado a "tener la altura de miras" necesaria para "priorizar aquellos asuntos que la ciudadanía nos traslada que son los prioritarios", y ha comentado que "esa optimización también pasa por ser una cadena de transmisión verdadera con las personas", al respecto de las cuales quiere mantener "cercanía", y que los ciudadanos "vean que esa alternativa real de gobierno no sea solamente una palabra, sino que se consume con hechos verdaderos".--EUROPA PRESS--