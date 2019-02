Bendodo asegura que todos los grupos están de acuerdo en reducir los miembros del Consejo de Administración de la RTVA

Elías Bendodo en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que todos los grupos políticos representados en la Cámara andaluza están de acuerdo en la reducción de miembros del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA).Así se ha pronunciado Bendodo en rueda de prensa, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que ahora habrá que ponerse de acuerdo sobre si la reducción es del número en si o si simplemente habrá un miembro de cada grupo con voto ponderado, en función del resultado de las pasadas elecciones autonómicas.Tras explicar que ya ha finalizado la ronda de contactos que iniciaron el vicepresidente de la Junta y él mismo con el conjunto de los grupos para abordar la renovación de la RTVA, ha destacado la "buena disposición" que se han encontrado al respecto por parte de todas las formaciones.En dichos encuentros, Marín y Bendodo han trasladado a los grupos su intención "decidida y urgente" de actualizar tanto el Consejo de Administración de la RTVA como el del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). El primero de ellos acumula "cinco o seis años" de retraso en su renovación, según ha detallado el consejero."Conscientes de que necesitamos sumar apoyos y en la línea del Gobierno de consensuar hemos dado esos primeros pasos en reuniones", ha explicado Bendodo, quien ha subrayado que si la vía del consenso no da sus frutos "la reforma de hará por otras vías". "El bloqueo que hasta ahora se ha producido ya no se va a producir", ha avisado.En esta línea, ha insistido en que el Gobierno andaluz modificará normativas si fuera necesario al no alcanzarse el consenso entre los grupos. Como se recordará, se quiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que no suman PP-A, Cs y Vox.--EUROPA PRESS--