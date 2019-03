Sevilla.-26M.-Beltrán Pérez ve oportunidad para que Gobierno andaluz y

El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha visitado este domingo junto al vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, el Paseo de Arte en Triana, en cuyo marco ha valorado la "oportunidad inédita" de que confluyan un Gobierno del PP en la Junta y en el Ayuntamiento de Sevilla para "sacar a la ciudad del estancamiento".En este marco, Pérez, que ha saludado y escuchado a los artistas que había en el Paseo de la O, ha señalado que "hemos venido a apoyar a estos artesanos y a promover esta actividad cultural que es el Paseo de Arte, una expresión cultural, artesanal, artística, estética de producción y de talento que un grupo de artistas, pintores, escultores, y de gente implicada en la cultura de Triana y de fuera que reúne lo mejor de Sevilla".Pérez ha destacado que "cada fin de semana exponen sus obras, por lo que animamos a sevillanos y turistas que vengan a ver el espectacular trabajo que hacen estos artistas y artesanos", según ha informado el partido en un comunicado.El 'popular' ha manifestado que "consideramos que el momento político que se vive en la Junta con un gobierno de cambio del PP, es un momento que tenemos que repetir en la ciudad de Sevilla". "Ya se han experimentado diversas fórmulas de alcaldes del PSOE y alcaldes del PP, de gobernantes siempre del PSOE en la comunidad autónoma y cuando ha gobernado el PP en la ciudad de Sevilla el gobierno socialista de PSOE de la Junta ha bloqueado las posibilidades de avance en la ciudad", ha dicho.Al mismo tiempo, ha continuado Pérez, "cuando ha gobernado un alcalde del PSOE en la ciudad y ha habido un gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, ha habido sumisión de la capital hispalense a los intereses del partido en el gobierno".Por ello, ha valorado que "ahora tenemos una oportunidad inédita de que confluya un gobierno del PP en la Junta y en el Ayuntamiento de Sevilla, con un presidente que tiene plena identificación con los objetivos del proyecto municipal del PP". A su juicio, Juanma Moreno es un presidente que "respeta, quiere y va a trabajar por promover el desarrollo y el crecimiento de la capital de Andalucía y que no tiene ningún complejo ni en decir ni en hacer lo que sea necesario para el desarrollo de la ciudad de Sevilla"."Va a ofrecer muy buenos frutos a la ciudad de Sevilla que haya un presidente de la Junta del PP y un alcalde del PP porque en materia de infraestructuras, creo que hay una gran oportunidad con el Metro para Sevilla; en materia cultural, hay un equipo en la Consejería de la Junta plenamente identificado con los intereses culturales de la ciudad de Sevilla", ha destacado el candidato popular.En esta línea, ha avanzado que el PP presentará en próximas semanas una "gran propuesta cultural a la sociedad sevillana, que vendrá amparada y acordada con los que hoy tienen la responsabilidad de ejercer el gobierno y desarrollar las políticas culturales de la Junta de Andalucía".Así, el también portavoz municipal ha señalado que es "imprescindible que la capital y el Ejecutivo andaluz se entiendan y que lo que se prometa y dependa de otra administración sea algo perfectamente cerrado, consensuado, viable y posible". Además, ha indicado que "no se puede seguir engañando a los sevillanos mucho más tiempo por aquellos que prometen lo que no se puede cumplir".Beltrán Pérez ha hecho hincapié, asimismo, que "Sevilla tiene la gran oportunidad de alinear el cambio político de la Junta con el del Ayuntamiento. "Pretendemos sacar a la ciudad del estancamiento y hacerla la capital efectiva de Andalucía", ha afirmado.Tras la visita al Paseo de Arte, ambos dirigentes han asistido a la Plaza del Altozano donde han participado en un reparto electoral en el que han informado sobre las propuestas del modelo de ciudad del PP.--EUROPA PRESS--