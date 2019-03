El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz en el Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, ha considerado que el sondeo publicado este jueves respecto a los comicios del 26 de mayo en el ámbito de Sevilla capital da a su formación "claras opciones de gobierno" tras establecer "un panorama de posibles pactos para alcanzar la Alcaldía", a la par que ha destacado que su "pacto de gobierno será con los vecinos".El sondeo en cuestión, elaborado por Dialoga Consultores, muestra que el PSOE podría conservar sus once ediles o lograr uno mas, mientras que el PP pasaría de 12 concejales a nueve o diez. Adelante Sevilla contaría con cuatro o cinco ediles, después de que Participa e IU lograsen tres y dos actas de capitular respectivamente en 2015; Cs podría repetir sus tres ediles o lograr uno más y Vox desembarcaría con dos o tres ediles en la Corporación local.Pérez, que ha estado presente el Comité Ejecutivo del PP de Andalucía, junto al presidente nacional y regional de la formación, Pablo Casado y Juanma Moreno, respectivamente, ha dicho que de la única encuesta que se fía es de la que lleva "un año haciendo a los vecinos, a diario, a través del diálogo, y que dice que la ilusión del cambio se está abriendo paso, que la ilusión del proyecto del PP está siendo percibida como útil por los ciudadanos". "Es una encuesta que nos va a colocar en la Alcaldía porque son los sevillanos los que tienen la voz y la van a expresar en las urnas", afirma.En este marco, se ha comprometido a, si llega a la Alcaldía, procurar el "avance y la transformación" de la ciudad y señala que el pacto para ser alcalde lo realizará "con los vecinos". Señala que el 60 por ciento de los ciudadanos quieren un cambio de gobierno y que el 63 por ciento cree positivo para la ciudad la coincidencia de un gobierno del mismo color en la Junta y en el Ayuntamiento, "la gran oportunidad para Sevilla"."Un malagueño va a apostar más por Sevilla que algunos socialistas sevillanos, cargados de complejos", sentencia, tras afirmar que la ciudad ha sido "orillada por el PSOE, que desde la Junta ha bloqueado a los alcaldes del PP para que los ciudadanos no percibieran que resuelven problemas y, cuando han sido primeros ediles los del PSOE, solo ha habido sumisión". "Sevilla no tiene que pedir perdón por su capitalidad", concluye.--EUROPA PRESS--