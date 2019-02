Beltrán Pérez en un acto de precampaña

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado que con su programa de gobierno para las elecciones municipales de mayo quiere hacer de Sevilla "la ciudad de las oportunidades, del empleo, que propicie el regreso del talento joven emigrado".Según ha recogido el PP en una nota de prensa, el candidato a alcalde se ha manifestado así este domingo en un acto con afiliados y simpatizantes celebrado en el centro cívico de la Buhaira con motivo de que faltan 100 días para las elecciones municipales.Pérez, que ha estado acompañado por la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el presidente de NNGG de Sevilla, Pedro González, y los concejales del Grupo Popular, ha manifestado que va a hacer "cada día una propuesta" y que su partido va a ser "una auténtica factoría de propuestas para el crecimiento económico, bienestar y mejor vida que ofrecerle a los vecinos".Así, ha aseverado que "quedan menos de 100 días para que en Sevilla se acabe el conformismo, para que Sevilla salga de su estancamiento, para que deje de dar vueltas sobre sí misma, para que se instale la ambición de ciudad, el orgullo de ciudad que haga que Sevilla progrese".El popular ha expresado que las propuestas que realicen "no van a ser un programa electoral a corto plazo", punto en el que ha expuesto que la ciudad tiene dos caminos, "uno el que se ha seguido en los últimos años, que es esperar a ver qué ocurre en el futuro", y otro en el que "en vez de esperar al destino y esperar al futuro, decidir hoy cuál se quiere que sea el futuro de Sevilla, cuáles son los objetivos de la ciudad y cómo ponerse en marcha para alcanzarlos"."Todos estamos orgullosos de Sevilla, pero no podemos quedarnos sentados en nuestra silla de Feria, de Semana Santa, en la belleza de nuestra ciudad esperando a que las cosas vengan del cielo. Sevilla tiene que salir a competir, a buscar su futuro, a progresar y desde el respeto, cuidado y máxima atención a nuestras tradiciones, a eso que nos hace únicos, junto a eso tenemos que poner en marcha la construcción de la Sevilla del futuro", ha señalado Pérez, que ha hecho hincapié en su idea de "una Sevilla moderna en lo empresarial, comprometida en lo patrimonial y cultural, que sea capaz de ofrecer futuro a tantos jóvenes que se tienen que ir de Sevilla"."EL VERDADERO ESPADAS" QUE ES DEL PARTIDO QUE "PACTA CON RADICALES"Pérez ha hablado también sobre la presentación este pasado sábado del actual alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), como candidato a repetir en el cargo, acto en el que estuvo Pedro Sánchez, a quien se ha referido como "el presidente que ha traicionado nuestra patria, el presidente que ha sido capaz de pactar con lo peor del panorama político, los independentistas y radicales".Pérez ha censurado que "hoy toda Sevilla puede ver al verdadero Espadas" que es del partido que "pacta con independentistas y radicales", y que "trae traición y vergüenza a España", lo que ha criticado que el alcalde "alardea de que es el mayor referente de poder municipal del PSOE en España" cuando "él apoya a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, que tantos años de paro y estancamiento ha traído a Andalucía"."Ese es el verdadero Espadas, el que no le va a decir a Sánchez que respete a los católicos, que respete nuestras tradiciones, que haga verdaderas políticas que traigan progreso y bienestar a Sevilla, que baje los impuestos, no le va a decir que deje de traicionar a España, nada de esto le ha dicho a Pedro Sánchez", ha espetado el popular.SEIS OBJETIVOS DE CIUDADEl candidato del PP a la Alcaldía ha desvelado parte de su programa y ha expuesto que tienen seis objetivos de ciudad que ha resumido en "la ciudad de las oportunidades, la economía y el empleo; verde, habitable y sostenible; la accesibilidad universal; la excelencia patrimonial y cultural; objetivo consolidación y crecimiento demográfico y Sevilla digital", de forma que el sexto es "el de la igualdad".El popular ha resaltado que esta última propuesta se basa en el objetivo de que el futuro de todas las personas que sufren alguna discapacidad física, psíquica, orgánica, intelectual, sensorial "esté garantizado" en la ciudad, por lo que "hay que trabajar en pie de igualdad, que aquellos que sufran alguna limitación tienen que ser los primeros".Por último, ha recalcado que su partido gobierna ahora la Junta de Andalucía para puntualizar que "se ha abierto una oportunidad sin precedentes para Sevilla" porque "un gobierno del PP en Andalucía y en Sevilla hará que haya Red Completa de Metro en Sevilla, que se abra el Hospital Militar" y "que la sanidad, educación y muchos servicios básicos sean cada vez mejores"--EUROPA PRESS--