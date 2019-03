Beltrán Pérez en la Macarena

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, se ha vuelto a reunir con vecinos y comerciantes de la Macarena, a cuenta de las incidencias protagonizadas por personas sin hogar que acuden a los centros habilitados para ellas en esta zona de la ciudad. Mientras el Gobierno local socialista defendía recientemente que la convivencia había mejorado gracias a la mediación y el trabajo social, Pérez ha asegurado que ha "empeorado" porque "el PSOE no cumple lo aprobado en el pleno ni pone en marcha un plan de refuerzo de seguridad, social y limpieza para garantizar la convivencia en la zona"."Los vecinos han trasladado que viven atemorizados, que unas calles que eran habitables se han convertido en unas calles por donde no pueden jugar los niños, por las que no se puede andar por auténtico miedo a las agresiones, intimidaciones y tráfico de drogas", dice el portavoz popular, mostrando su "compromiso" de que si gobierna, en un año "se reduzcan a la mitad las plazas en los albergues de la Macarena y se distribuyan en otras zonas de la ciudad de manera equitativa". "Mientras, como oposición útil, exijo a Espadas que, de manera inmediata y sin complejos, aumente la presencia policial en la zona, incremente las actuaciones de los equipos de limpieza e intensifique el trabajo que los servicios sociales realizan en el distrito", ha aseverado."Hay que poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y convivencia en la zona", ha indicado Beltrán Pérez, apostando por la redistribución de las plazas y por "mano dura contra el delito"."Espadas tiene que adoptar medidas inmediatas ante las justas y reiteradas reivindicaciones de los vecinos desde hace tiempo, en lugar de acusarlos de insolidarios y clasistas, porque lo único que quieren es que se diferencie entre las personas sin hogar que necesitan un techo bajo el que vivir y las personas que delinquen, que ejercen la violencia y que llenan de miedo la convivencia vecinal en esta zona del Distrito Macarena", ha precisado.Así, ha insistido en que el PP apuesta por redistribuir por la ciudad "al menos el cincuenta por ciento de las plazas de albergue social que actualmente se concentran en la zona referida del Distrito Macarena", a través del Consejo Municipal de Servicios Sociales y la Mesa Estratégica de Personas en Situación de Exclusión y Sin Hogar, toda vez que el Gobierno local viene defendiendo que ya ha emprendido gestiones para "desconcentrar" la oferta de plazas para personas sin hogar que reúne la Macarena.Además, el popular pide un dispositivo coordinado y permanente de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Lipasam y Servicios Sociales que adopte las medidas oportunas en materia de seguridad, limpieza e intervención social, "al objeto de garantizar el mantenimiento de unas condiciones idóneas de convivencia ciudadana y paz social; así como, iniciar los estudios correspondientes para determinar el número de plazas de albergue social que necesita la Ciudad de Sevilla y el incremento de los servicios necesarios para atender debidamente a las personas sin hogar".En ese sentido, ha criticado que el primer edil socialista no haya hecho "nada" pese a las peticiones y propuestas del PP, aseverando que el Gobierno local socialista "prometió presentar a los vecinos un documento marco para la reestructuración de los centros de acogida municipal y un plano con las nuevas ubicaciones, pero en una reunión celebrada hace unas semanas con los vecinos, éstos resultaron profundamente decepcionados por la ausencia de soluciones concretas".--EUROPA PRESS--