Beltrán Pérez en el barrio de Las Naciones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha denunciado este viernes que la barriada de Las Naciones está "completamente abandonada por el alcalde socialista, Juan Espadas, más pendiente de la realidad paralela en la que vive que en el día a día de sus vecinos".En un comunicado, Pérez ha explicado que urge el reasfaltado de la calle Alejandro Sawa, porque su estado ha provocado diversas caídas con graves consecuencias. "Los vecinos llevan años denunciando el mal estado de esta calle, en la que han caído personas que han sufrido graves daños por las irregularidades del terreno que pisan. Muchas calles de Sevilla no son seguras para los vecinos que las pisan y en las Naciones hay algunas que merecen mayor atención por parte del PSOE", explica Pérez.Además, expone que "los accesos a diversos centros educativos se encuentran en muy deficiente estado", por lo que el portavoz popular pide la remodelación de los mismos ante la formación de charcos en las zonas alberadas.Además, señala que "urge la reparación de los acerados y la plantación de ejemplares en los alcorques que suponen un nuevo peligro para el ciudadano". También precisa de reparación, según Pérez, la verja que cerca los juegos infantiles "ante unos padres que vienen meses alertando del peligro que supone para los menores que acuden cada tarde y cada fin de semana al lugar"."En Las Naciones están sufriendo un problema, además, que nos vienen denunciando numerosos vecinos de otros puntos de la ciudad, como es la falta de poda y mantenimiento de las zonas verdes", explica el portavoz. Y es que "en la avenida de las Asociaciones de Vecinos, la altura y espesor de las ramas de los árboles que no han sido todavía podados tapan las farolas, lo que provoca que la calle esté completamente oscurecida en cuanto se marcha el Sol". "Eso provoca una enorme inseguridad a los vecinos que, literalmente, no ven el terreno que pisa ni quien les permite identificar al vecino con el que se cruza", advierte Pérez."Espadas debe abandonar la realidad paralela en la que vive y acercarse más a los problemas reales de los ciudadanos. El alcalde del PSOE no puede estar permanentemente preocupado de los eventos efímeros que vive la ciudad y, sin embargo, abandonar los problemas comunes de los vecinos, que debe ser la prioridad de un buen gestor", concluye Beltrán Pérez.--EUROPA PRESS--