El candidato a alcalde de Sevilla del PP, Betrán Pérez, ha destacado este domingo la "ilusión" que están generando su "factoría de propuestas" frente a "un PSOE de anuncios que no se cumplen ni llevan a cabo" y que "vive en una realidad paralela".Pérez ha asistido a un nuevo encuentro con vecinos de la ciudad, está vez en el parque Rosario Valpuesta, donde ha reivindicado la propuesta de su partido por "un edificio único" para que el Ayuntamiento reagrupe "las 27 sedes administrativas actuales", un nuevo modelo fiscal que reduzca impuestos o una "oficina del inversor" que facilite la llegada de inversiones, entre otras, según ha recogido el PP en una nota de prensa.También ha hecho hincapié en una "reorganización" de la Empresa Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) "a través de una apuesta de barrios", un proyecto de apoyo a las familias o una idea que ha resumido en "que Sevilla sea una ciudad amiga de las mascotas".Así, ha enfatizado que sus propuestas "son solventes y tienen coherencia", con un modelo de ciudad que se viene configurando en "las mesas del Consejo de Ciudad que lideran reconocidos expertos". "Frente a eso, está un PSOE incapaz de generar ilusión y al alcalde, Juan Espadas, usando la Alcaldía para proyectar una realidad paralela que no existe", ha argumentado, tras considerar que el socialista "pretende que se vea su gestión con unas gafas de realidad aumentada a través de grandes eventos, infografías y proyectos sobre cartón pluma"."Sin embargo, su mandato no ofrece soluciones a los problemas importantes de la ciudad como es la suciedad, los retrasos en los autobuses o la ausencia de oportunidades", ha concluido Pérez.--EUROPA PRESS--