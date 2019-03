Sevilla.- Beltrán Pérez afirma que el PP tiene es "el único partido" q

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha destacado este sábado, día en que se cumple un año desde que fuera nombrado candidato a alcalde, que el Partido Popular tiene "un modelo de ciudad" y que "es el único Partido que está demostrando tener una verdadera factoría de propuestas".Así lo ha asegurado este sábado en una nota de prensa el popular, que ha asegurado haber realizado una "oposición útil", visitando "todos y cada uno de los barrios", presentando propuestas a Pleno "defendiendo los intereses" de Sevilla, "atendiendo los problema de vecinos y entidades", así como presentando propuestas del modelo de ciudad que propone.Pérez, que ha adelantado que va a concretar en la recta final de la campaña electoral la utilidad de su proyecto "acompasado al gobierno de la Junta de Andalucía", ha detallado que en este último año se han realizado "más de 1.000 visitas a todos los distritos de Sevilla" y que para el PP "todos los barrios son iguales y todos los vecinos merecen ser atendidos y escuchados", algo que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), "no hace porque está metido en su realidad paralela".En este sentido, ha detallado que en su partido han realizado una media de tres visitas a barrios al día y mantenido más de 800 reuniones con vecinos o entidades, una media de dos reuniones por día, que ha presentado más de 60 propuestas al Pleno, "propuestas de ciudad para que Sevilla avance", más de 650 preguntas a la CRYP y más de 400 propuestas a las Juntas Municipales de los distritos."Propuestas incumplidas en un 90% por el gobierno del PSOE de Juan Espadas que, cómo viene siendo habitual, aprueba las propuestas pero luego las incumples, faltándole, por tanto, el respeto al Pleno y a los vecinos", ha incidido.En esta línea, ha afirmado que han actuado "siempre defendiendo los intereses de la ciudad por encima de los intereses partidistas, algo que no ha hecho el alcalde del PSOE, Juan Espadas", al que asegura haberle ofrecido "hasta diez grandes pactos sobre asuntos vitales para la ciudad", los cuales ha enumerado en la 'Ciudad de la Justicia', la apertura del Hospital Militar, optimización de la plantilla municipal, descentralización en los distritos, barriadas en situación de exclusión social, metro y turismo, y para los que "la respuesta ha sido ninguna".También ha argumentado que desde que en junio de 2017 asumiera la Portavocía del Grupo Popular, "se ha mantenido una línea de actuación definida" con "unos objetivos muy claros desde el principio que se están plasmando en las líneas básicas del modelo de ciudad que está presentando diariamente", lo que "se ha reflejado en nuestra política fiscal y presupuestaria con un modelo claro de presupuesto y un modelo de rebaja fiscal claro, entre otros asuntos".En este sentido, ha señalado que va a "seguir llevando a cabo la gran campaña de las propuestas para lograr el despegue de la ciudad", unas "propuestas estudiadas y viables en lo económico y técnico", y ha manifestado que si llega a la Alcaldía "trabajará para el avance y la transformación que la ciudad necesita" y su pacto para ser alcalde lo realizará "con los vecinos, por y para los vecinos y por el bien de la ciudad".También ha aportado unos datos sobre la opinión pública en base a los cuales el 60 por ciento de los ciudadanos quieren un cambio de gobierno y el 63 por ciento cree positivo para la ciudad la coincidencia de un gobierno del mismo color en la Junta y en el Ayuntamiento.Del mismo modo, ha añadido que "la ciudad ha sido orillada por el PSOE", que "desde la Junta ha bloqueado a los alcaldes del PP para que los ciudadanos no percibieran que resuelven problemas" y "cuando han sido primeros ediles los del PSOE, solo ha habido sumisión". "Sevilla no tiene que pedir perdón por su capitalidad y es hora de que se produzca el cambio que tanto necesita la ciudad", ha reincidido, tras reiterar que "el estancamiento de la ciudad y la falta de atención hacia esta ciudad va a acabar el día en que Moreno y Pérez coincidan como presidente de la Junta y alcalde de Sevilla".--EUROPA PRESS--