Ayuntamiento De Tomares. Nota De Prensa Y Fotografías: José María Azna

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este jueves de que "o se desarticula el golpe de estado en Cataluña o se llevará a España por delante". "Cuando en un país hay un golpe de estado lo que tiene que hacer es desarticular ese golpe de estado; no puede ser que no se haya desarticulado y que sus instigadores sigan gobernando en Cataluña y desafiando al estado de derecho", ha añadido.Así se ha pronunciado el expresidente popular durante la presentación de su libro 'El futuro es hoy' en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla), donde ha estado acompañado por el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; o la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril.Ha defendido la necesidad de intervenir "la autonomía catalana para recuperar el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho" y ha dicho que "no puede ser que funcionen los aparatos de agitación y no la ley". "O desarticulamos el golpe de estado o no podremos convivir porque el golpe de estado se llevará por delante a España", ha sostenido.Aznar ha considerado "inmoral e indecente" que haya un Gobierno de España "que recibe el apoyo de Batasuna para gobernar" y se ha referido al 'Pacto del Majestic', firmado entre el PP y CiU en 1996. "No era un pacto para Cataluña, sino para toda España, y tras su firma obtuvimos la mayoría absoluta en España y los mejores resultados en Cataluña", ha indicado el expresidente, quien ha añadido, entre risas, que "ya quisiera yo la mitad de eso ahora".--EUROPA PRESS--