Ayuntamiento inicia obras de reurbanización del acerado de Santa Cecilia, en Triana

Ayuntamiento inicia obras de reurbanización del acerado de Santa Cecil

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana en una actuación coordinada con la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado ya las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad del acerado de la avenida de Santa Cecilia, en Triana, donde se instalará nuevo mobiliario urbano.El proyecto, con un presupuesto total de 48.397 euros, atañe a tres tramos de acera: San Jacinto-Maestro Arrieta, San Jacinto- Maestro Jiménez y Maestro Jiménez-Maestro Guerrero, "cuyos pavimentos estaban en malas condiciones, presentaban roturas y se encharcaban en épocas de lluvia, al tiempo que no cumplían la normativa de accesibilidad universal y carecía de bancos para sentarse", ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento."Esta intervención era una demanda de hace muchos años por parte de los vecinos y comerciantes", ha asegurado la delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño.Con ellos se ha coordinado, además, la ejecución de las obras, dado que se ha elegido una fecha que "no interfiriera en exceso sobre la actividad de una arteria tan comercial del barrio de Triana"."El plazo de ejecución máximo será de 1,5 meses, de forma que no obstaculizaron ni las Navidades ni el periodo de rebajas, ni lo harán en Semana Santa", ha comentado Carmen Castreño, quien ha realizado una visita de supervisión, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Santa Cecilia, Antonio Brenes.Asimismo, se renovarán todos los pavimentos, adecuando sus pendientes transversales con la finalidad de mejorar la evacuación de las aguas de lluvia, se adaptarán los rebajes a la normativa de accesibilidad universal y se reharán los alcorques y se destoconarán tres, al objeto de proceder a la replantación de acuerdo con el Servicio Municipal de Parques y Jardines.El Ayuntamiento ha agregado que a esta primera intervención en la avenida de Santa Cecilia, se añadirán otros proyectos posteriores para la renovación del alumbrado público por parte de la Gerencia de Urbanismo y se suma a los recientes trabajos de repintado de las señales horizontales para reforzar la seguridad vial en el barrio realizados por el Área de Movilidad del Ayuntamiento."Por tanto, habrá un cambio sustancial en esta avenida, pero también en todo este entorno de Triana, dado que antes de verano también comenzará la reurbanización de la Plaza de San Martín de Porres, frente al mercado de abastos de San Gonzalo y del ambulatorio Amante Laffón, hasta la delimitación con la calzada para el tráfico rodado", según ha detallado Castreño.En concreto, esa intervención de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, cuyas obras ya están adjudicadas y en sus últimos trámites administrativos, ha contado con un presupuesto de licitación de casi 300.000 euros (299.715 euros)."En un caso, la Avenida Santa Cecilia, y en el otro, San Martín de Porres, el objetivo principal de la iniciativa municipal es impulsar la actividad comercial de estas zonas y generar espacios más habitables para el conjunto de la ciudadanía", ha concluido la delegada.