El Gobierno municipal ha destacado el proceso de participación "sin precedentes" que se está desarrollando en el diseño de la reforma de la avenida de Cruz Roja que "será lo que los residentes y comerciantes quieran que sea" y que supone "otro compromiso incumplido del programa electoral de Juan Ignacio Zoido --alcalde de 2011 a 2015-- y de Beltrán Pérez", ambos del PP.Así ha respondido el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa este domingo en respuesta a unas afirmaciones del PP acerca de la "falta de información" de las obras y de la existencia de "indignación" entre los vecinos del entorno de la avenida.El Consistorio ha reiterado que se trata de un proyecto "abierto a la ciudadanía" con comunicaciones a través de información en buzones, de la propia página web del Ayuntamiento, 'www.sevilla.org/actualidad/noticias/participacion-reurbanizacion-avenida-cruz-roja.com', de la plataforma Decide Sevilla en el espacio 'www.sevilla.org/DecideSevilla/y-tu-que-opinas.com', de las redes sociales en múltiples plataformas, de actos públicos o de las oficinas del propio Distrito Macarena.También se ha referido a una información reproducida en prensa que "está llegando a todo el mundo menos al Partido Popular", puesto que "sólo aparece de visita por el distrito para liar a los vecinos, para hacer ruido y para ocultar que no hizo nada durante los cuatro años de promesas incumplidas por Zoido y por Beltrán Pérez en toda Sevilla en general y en Cruz Roja en particular".Así las cosas, la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, ha contrapuesto en este sentido el modelo popular de Pérez que "durante años prometió una reforma de la avenida para no hacer nada de nada cuando tuvo la oportunidad", frente al modelo del actual gobierno municipal que "ha comenzado por preguntar a los interesados por la avenida en la que quieren vivir para desarrollar el proyecto en función de sus necesidades y voluntades".En esta línea, ha definido la actuación del Gobierno local como "una política de soluciones reales y de participación frente a las estrategias de paseítos, de fotografías y de ruido que durante años no fue a ninguna parte y en la que insisten".A su juicio, el proceso en la avenida ha planteado un proyecto de transformación integral sostenible "consensuado" que sigue el modelo de la avenida del Greco que aprovecha la necesidad "dilatada por el PP" de "renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento que se encuentran obsoletas" por parte de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA (Emasesa) y que "ya cuenta con un marco de financiación europea disponible".Así, ha hecho hincapié en que la avenida Cruz Roja se convertirá en el eje comercial y el punto de encuentro del barrio "a partir de las decisiones que tome la ciudadanía", que puede elegir entre cuatro opciones recreadas en la página web 'www.sevilla.org' sobre su nuevo diseño.Según ha indicado, allí pueden decidir entre varias propuestas relativas a la peatonalización absoluta, la incorporación del carril bus, el carril bici o la permanencia del diseño actual tras la renovación de redes. Tras la cuestación, se procederá a la tramitación del proyecto con su correspondiente plazo de alegaciones.Macías ha ahondado en que hay consultas previas similares también abiertas sobre otras zonas, como el eje Regina-Imagen-Pérez Galdós, Peñuelas-San Román, el nuevo centro cívico de Sevilla Este, el esqueleto de San Pablo o el huerto urbano de Cerro-Amate. Iniciativas que "en muchos casos asumen compromisos que el PP no cumplió a pesar de sus continuas promesas y que ahora se afrontan desde el consenso y la puesta en común de la ciudadanía para que se conviertan en realidades y no en motivo de enfrentamiento de los vecinos como el PP pretende siempre", ha concluido.--EUROPA PRESS--