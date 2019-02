Ayuntamiento de Osuna licita ocho solares municipales para la construcción de viviendas protegidas

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en el acto de firma de las par

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Osuna ha licitado ocho solares de propiedad municipal para posibilitar la construcción de viviendas protegidas de régimen general en la Barriada de Huerto de los Padres y en La Harinera.Según informa el Consistorio, se trata de solares de entre 110 y 126 metros cuadrados, estando estas parcelas municipales valoradas respetando los premios máximos de suelo fijados para vivienda de protección oficial (VPO), por lo que su precio de venta ha oscilado entre 15.315 euros y 19.975 euros, aproximadamente --IVA no incluido--.La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, tras concluir el acto de la firma de la venta de estas parcelas a sus propietarios, ha manifestado que "se trata de un día importante tanto para el ayuntamiento como para los propios adjudicatarios, quienes han adquirido estos solares a un precio razonable, permitiéndoles ahora llevar a cabo la construcción de sus viviendas, de acuerdo con los criterios que rigen este régimen especial, tanto en cumplimiento de los espacios que pueden edificar como en virtud de los beneficios que también obtienen de dicho régimen como del propio ayuntamiento, que asume la plusvalía y que además libera del impuesto de construcción a los adjudicatarios".En este sentido, Andújar ha destacado que el objetivo esencial de esta iniciativa es "cubrir una necesidad de vivienda para personas que, teniendo cierta capacidad económica, no están encontrando oferta de vivienda que pueda ser asequible".Por tanto, se ha priorizado destinar estos solares a vivienda protegida para permitirles y facilitarles el acceso a la misma, siendo su compromiso con el Ayuntamiento tener el proyecto de la vivienda en un plazo máximo de cinco años, y estar construida en un plazo de diez, sin poder ceder, ni vender la misma hasta que no hayan concluido estos diez años.Estos ocho solares se suman a otras once parcelas que el Ayuntamiento de Osuna ya ha licitado a otros adjudicatarios y que se encuentran ya en proceso de construcción de su vivienda o con ésta ya edificada.--EUROPA PRESS--