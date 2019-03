Fachada del Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla se ha mostrado contrario a que el autobús de la asociación HazteOír, que utiliza en una campaña la imagen de Hitler y el mensaje '#StopFeminazis' para cuestionar la violencia de género, circule por las calles de la capital andaluza con mensajes "de odio y mentiras", algo ante lo que se analizará "todo el marco legal" a su alcance, como las ordenanzas municipales.La asociación ha convocado una rueda de prensa este miércoles en Sevilla para presentar su campaña, después de que en Valencia se le retiraran los vinilos que recubrían el autobús de forma completa en aplicación de una normativa.En este marco, la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria de Sevilla, Myriam Díaz (PSOE), ha indicado a Europa Press que se actuará en los mismos términos que cuando la asociación lanzó la anterior campaña con mensajes contra la transexualidad, "con una respuesta clara y contundente no solo del gobierno local, sino de toda la ciudadanía"."Nuestra línea política es en defensa de la igualdad y sin feminismo no conseguiremos una ciudad igualitaria y avanzada", recalca, dejando claro que el Ayuntamiento de Sevilla se muestra "orgulloso de que la ciudad se convierta cada día en más igualitaria, plural y diversa" frente a un autobús que sólo pretende trasladar "mensajes de odio, que generan crispación y, sobre todo, que son mentira, que dan vergüenza".Díaz apuesta por una ciudad "integradora, que no dé un paso atrás en la igualdad ante unas cifras alarmantes y que nos han de avergonzar como sociedad", como son las más de 980 mujeres asesinadas a manos de la violencia machista o de género, porque "no tiene otro nombre". "Es un asunto que debe implicarnos a todos y trabajar para erradicarlo", concluye.--EUROPA PRESS--