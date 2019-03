Juan Manuel Nieblas y David Guevara en una imagen de archivo

El Ayuntamiento de Sevilla ha acusado al candidato a alcalde de Sevilla del PP, Beltrán Pérez, de "mentir" y ha subrayado que las zonas y parques "están mucho mejor" que en 2015, cuando él era el responsable de los distritos.Así ha replicado en una nota de prensa el Gobierno local a Pérez por sus declaraciones este sábado en las calles Termancia y Numancia, junto a la Ronda de Triana, donde ha acusado al PSOE de "tirar la toalla" con las zonas verdes y "abandonar" a los vecinos a la hora de acometer las podas de grandes árboles.En concreto, el delegado de Parques y Jardines, David Guevara (PSOE), ha destacado que desde 2015 y "gracias al trabajo y al compromiso del Gobierno municipal", se ha producido un incremento de personas y plantilla en su área, así como se ha llevado a cabo "una mayor inversión" y "se han generado nuevas zonas verdes en la ciudad".En este sentido, ha afirmado que el modelo de gestión del arbolado y zonas verdes impulsado por el Gobierno municipal supone "un 50 por ciento más de personal y un 20 por ciento más de recursos económicos", y ha detallado que con 54,20 millones de euros de presupuesto total, se cuenta con una plantilla de entre 340 y 350 personas, lo que implica la subrogación de los 221 trabajadores actuales y la contratación de al menos 117 personas."No entendemos por qué el PP está empeñado en instalarse en la mentira a la hora de hacer oposición", ha indicado Guevara, quien ha señalado que "Beltrán Pérez está vendiendo humo y no sabe ni lo que dice".A este respecto, el delegado ha lamentado las críticas después de que el Gobierno de PP dejara las zonas verdes de la ciudad "abandonadas" y "sin un adecuado mantenimiento". "No está precisamente Beltrán Pérez para dar lecciones tras su nula gestión en parques y zonas verdes porque no es nuevo en esto, precisamente", ha concluido.--EUROPA PRESS--