AUGC celebra que anulen una sanción a un guardia civil por participar en una prueba deportiva estando de baja

Guardias civiles en el medio rural

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha celebrado que el Tribunal Militar Central "haya absuelto" a un guardia civil destinado en el Grupo de Reserva y Seguridad de una sanción por falta grave , motivado por un expediente disciplinaron interpuesto por el teniente coronel médico de la Comandancia de Sevilla, de cinco días de empleo y sueldo por haber participado en una prueba deportiva estando de baja "por consejo facultativo".Según ha informado la AUGC en un comunicado, el motivo de la sanción fue la participación de este guardia civil en una prueba ciclista de apenas unos minutos de duración "por indicación de su traumatólogo", que le había intervenido quirúrgicamente de una lesión de rodilla y hacía el seguimiento para su recuperación, con el único fin de "intentar acortar los tiempos de recuperación de la misma y regresar lo antes posible a su servicio diario".En este sentido, la AUGC ha lamentado que la Dirección General de la Guardia Civil amparándose "en las opiniones sin fundamento alguno" del anterior teniente coronel médico de la Comandancia de Sevilla, que "no tiene la especialidad de traumatología y cuyas peregrinas manifestaciones se basaban en lo consultado con unos amigos traumatólogos, según consta en procedimiento disciplinario", procedió a abrirle expediente disciplinario por falta grave y, "pese a las alegaciones aportadas en el expediente por los servicios jurídicos de AUGC Sevilla", terminó sancionándolo con cinco días de empleo y sueldo.Para la asociación de guardias civiles, "se demostraba así una vez más cómo aplica la Guardia Civil el régimen disciplinario contra sus efectivos de las escalas de base, única y exclusivamente para hostigar injustificadamente a los mismos, sin atender a razones ni a criterios lógicos que en cualquier otro ámbito de la sociedad sí son tenidos en cuenta, y siempre con la presunción de que el sujeto pasivo de esa acción disciplinaria actúa con mala intención, al parecer, de manera ordinaria".En este sentido, la AUGC ha apuntado que "han tenido que ser los tribunales" los que "de modo contundente" refrenden que la actuación del guardia civil no fue negligente, sino "diligente", al intentar acortar los plazos de recuperación de la lesión que padecía, para de esta manera poder incorporarse lo antes posible a su nuevo destino, "como así efectivamente terminó ocurriendo", toda vez que éste "consiguió volver a su vida normal en un plazo de nueve meses, cuando lo normal en este tipo de lesiones son como mínimo once meses".Con todo, la AUGC aplaude esta sentencia absolutoria porque "recalca" que este guardia civil "actuó profesional y responsablemente", y que los servicio médicos de la Guardia Civil "atienden más a criterios militares que a médicos, como debería ser su prioridad"."El derecho a la salud y a la protección de la seguridad de los agentes de la Guardia Civil no sólo no es prioritario para la Dirección General, y para el resto de la cadena de mando, sino que si algún guardia civil se preocupa de beneficiar al resto de la sociedad, acortando los periodos de recuperación de una lesión o enfermedad, corre grave riesgo de acabar sancionado", ha criticado la asociación.--EUROPA PRESS--