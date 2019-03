Audiencia Provincial de Sevilla juzgará la primera pieza de la causa de Invercaria en el mes de septiembre

El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 16 de septiembre el inicio del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria que juzgará el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina.Según han informado fuentes del caso a Europa Press, si no prosperan futuros recursos que puedan presentar algunas de las partes, lo que supondría una dilación, el juicio se iniciará en el mes de septiembre.Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla procesó al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en el año 2009 a la empresa Aceitunas Tatis, con domicilio social en la localidad jiennense de La Carolina, de forma que Pérez-Sauquillo ha sido ya procesado en las siete primeras piezas del caso.En un auto fechado el 9 de junio de 2017, al que ha tuvo acceso Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas procesó a Pérez-Sauquillo y a la que fuera administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.Asimismo, el instructor archivó esta pieza respecto al exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete y el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido al entender que "no queda debidamente acreditado que por parte de estos investigados hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno".El magistrado relata en el auto que la empresa Aceitunas Tatis se constituyó el 27 de septiembre de 2004 con domicilio social en La Carolina, siendo su objeto social el comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios, la fabricación de jugos y conservas vegetales y cualquier otra actividad relacionada con las descritas en el ámbito agroalimentario.El capital social de la empresa era de 3.060 euros, dividido y representado por 90 participaciones sociales iguales, de 34 euros y suscritas por sus socios, entre ellos la administradora única de la sociedad.El expediente de concesión del préstamo participativo de la inversión de Invercaria, según aseveró el juez, "carece de documentación suficiente", pues "sólo aparece" la resolución de concesión de un aval de la agencia IDEA de 19 de enero de 2009 por 80.000 euros y "no formalizado", la ficha de entrada en preanálisis, fechado en junio de 2009, "de escaso contenido, no más que datos societarios y sin un preanálisis real", y la presentación en formato digital Power Point del Plan de Negocios.Asimismo, el juez señaló que, entre la documentación, también se encuentra un anexo del I plan de negocios de Aceitunas Tatis, que "no es sino una nueva versión del anterior con información algo más detallada", y las cuentas anuales de 2006, compuesto de cuentas de pérdidas y ganancias y balance de situación del ejercicio 2008.--EUROPA PRESS--