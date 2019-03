Autónomos.- ATA destaca que un tercio del crecimiento de los autónomos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha agradecido a la Junta de Andalucía que ponga a los autónomos "en el centro de la agenda para la generación de empleo" y ha destacado las medidas anunciadas, a través de las cuales la región "va a ser este año quién lidere el crecimiento de autónomos en España".Así se ha pronunciado el presidente de ATA en declaraciones a los medios antes de pronunciar una conferencia en la jornada 'La Seguridad Social de los trabajadores autónomos desde la perspectiva de las asociaciones profesionales', celebrada este martes en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.Amor ha reconocido la moderación en el crecimiento del número de personas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que este año en España ha sido de 5.280 personas frente a las más de 16.000 de 2018, aunque ha resaltado que de las nuevas altas un total de 1.753 eran andaluces, por lo que un tercio del crecimiento producido en el país en febrero "se debe a Andalucía".En esta línea, ha resaltado las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno autonómico, como la ampliación de la tarifa plana de autónomos que "se va a poner en marcha en pocas fechas", y la tarifa superreducida para jóvenes y para mujeres del ámbito rural para seguir creando empleo desde el mundo autónomo, aunque ha ahondado en que para lograrlo "es importante seguir una hoja de ruta" que pasa por "eliminar trabas, facilitar el emprendimiento, mejorar la formación para los autónomos y reducir los tiempos de cobro y que la Administración cumpla con los periodos medios de pago".En concreto, la ampliación de la tarifa plana de los autónomos de nueva incorporación anunciada por la Junta hará que paguen durante los dos primeros años una cuota de 60 euros mensuales, mientras que la tarifa superreducida para jóvenes menores de 30 años y para mujeres del ámbito rural hará que estos paguen en el mismo periodo solo 30 euros."EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO ES UNA REALIDAD"Por otro lado, el presidente de ATA se ha referido a la celebración este viernes 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres para destacar que "el emprendimiento femenino es una realidad" y reincidir en su petición al Gobierno andaluz de que amplíe la tarifa plana a la Seguridad Social para mujeres autónomas después de la maternidad de los 12 meses actuales a 24."Lo pedimos en esta semana especial porque no hay que olvidar que cuando más abandono hay de las actividades por parte de las autónomas es después de ser madre", ha enfatizado, para argumentar que "a diferencia del resto de las trabajadoras que sí pueden tener reducción de jornada por cuidado de hijos", las autónomas "no la tienen" al no haber en el RETA una cotización a tiempo parcial, y por eso "es importante medidas cómo ésta que impulsen la mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar" y eviten ese "abandono" de la actividad.Amor ha expuesto que "no puede haber" en estos momentos autónomos facturando 2.000 euros al mes y pagando 300 euros de cotización a la Seguridad Social y que aquellos autónomos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI) "no pueden seguir cotizando".Por ello, ha considerado que "hay nuevas formas de trabajo que hay que regular", las cuales ha ejemplificado en la economía digital, y "por tanto hay que adaptar el RETA a lo que son los nuevos tiempos, las nuevas formas de trabajo". "Hay que seguir eliminando trabas y trámites burocráticos y desde luego hay que adaptar también la fiscalidad al día a día que estamos viviendo", ha subrayado.El presidente de ATA ha impartido posteriormente su conferencia en la que ha abordado los avances producidos en el RETA desde su establecimiento, así como su visión que aún "se tiene que adaptar a los nuevos tiempos".--EUROPA PRESS--