Feria de Abril de Sevilla

La Asociación Asperger TEA Sevilla ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla y a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía Ceuta y Melilla su "predisposición y su sensibilidad" a la hora de acordar la medida de reservar cuatro horas de silencio en la Feria de Sevilla, una iniciativa "pionera, que espera que abra camino" y se convierta en un ejemplo.Según informa la entidad en un comunicado, los niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA) nivel 1, autismo Asperger, serán los principales beneficiarios de la medida, aunque ésta también favorecerá a cualquier persona con hipersensibilidad al ruido, como personas epilépticas o con autismo severo."Los jóvenes con autismo Asperger muestran un interés especial en participar en eventos sociales y nuestra feria era, hasta ahora inaccesible para este tipo de personas", recuerda. Así, destaca que se ha fijado un horario de tarde para que la inclusión social que se busca favorecer con la medida acordada se realice en las horas naturales de visita a la feria.La asociación explica que los trastornos del espectro del autismo presentan un amplio abanico en el que se puede encontrar todo tipo de personas. "La sociedad debe comprender que el autismo no puede asociarse exclusivamente a la discapacidad intelectual severa y a la falta de lenguaje verbal, ya que solo una parte de las personas en el espectro del autismo presenta discapacidad intelectual", agrega.Sin embargo, incide en que más de la mitad de las personas autistas no tienen discapacidad intelectual y constituyen la parte "más invisible" del espectro. "La verdadera inclusión tiene que atender a todas las personas en sus particulares necesidades para que puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos", agrega.Para ello, las entidades del autismo Asperger, como Asperger TEA Sevilla trabajan para identificar las necesidades, promover los apoyos especializados y defender los derechos del colectivo con iniciativas como la acordada con el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, "de la que se están haciendo eco otras corporaciones municipales de esta Comunidad"."Esperamos que esta medida, pionera en hacerse oficial por parte de un gran ayuntamiento, abra camino y ejemplo en cadena, con consensos unánimes, sin protagonismos partidistas y con un sentido cívico, inclusivo y solidario, porque la inclusión y la accesibilidad universal son derechos y deberes a los que nuestra sociedad no puede ni debe renunciar", concluye.--EUROPA PRESS--