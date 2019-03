Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. La por la portavoz n

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado este miércoles que "este PSOE" y su líder, Pedro Sánchez, "es incompatible con la mayoría de españoles y con Ciudadanos" de cara a llegar a algún tipo de acuerdo tras las elecciones generales del 28 de abril, y ha pedido al PP de Pablo Casado que no ponga "excusas" para acordar con el partido naranja un gobierno de coalición tras dichos comicios.Arrimadas se ha pronunciado de esta manera en el turno de preguntas del desayuno informativo promovido en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR, en el que ha presentado al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.Después de que el líder nacional de Cs, Albert Rivera, ofreciera este martes al PP formar un gobierno juntos tras las próximas elecciones generales, y desde la dirección nacional de los 'populares' se haya lamentado que esa propuesta haya llegado tras el periodo de conformación de listas, lo que hará que cada partido concurra por separado, Arrimadas ha replicado que lo que pasa "en cualquier país de Europa es eso, que cada partido se presenta con su proyecto", su equipo y sus candidatos, "los ciudadanos tienen la elección de votar a uno o a otro, y luego se llega a los acuerdos".De esta manera, según ha abundado, en España se va a seguir el modelo de los países europeos, de forma que Cs y el PP, que "presentan propuestas distintas con equipos y programas distintos", irán a las elecciones con sus siglas y su programa cada uno, "y después, al menos por nuestra parte, intentaremos llegar a un gobierno de coalición". En esa línea, ha apuntado que parece que "Casado se ha perdido lo que pasa en Europa", que es "que la coalición llega después de las elecciones entre partidos que han defendido su candidato y su programa" propios.SÁNCHEZ, "UN PELIGRO PÚBLICO" PARA LA ECONOMÍAArrimadas ha enfatizado que "estamos ante un reto histórico" y ante la "disyuntiva", en las próximas elecciones generales, de elegir "entre cuatro años más" de gobierno de Sánchez "de la mano de populistas y separatistas", o "abrir una nueva etapa política", para lo cual "hay que sumar entre diferentes fuerzas".Por ello, Cs "tiende la mano al PP para hacer un gobierno de coalición a nivel nacional que queremos que esté liderado por Albert Rivera desde el centro, con las manos libres y sabiendo muy bien lo que pasa en Cataluña y teniendo muy clara la igualdad entre los españoles", según ha manifestado Arrimadas.Para la portavoz nacional de Cs, esa alternativa de gobierno de coalición con el PP liderado por Cs es "la alternativa ganadora, necesaria y de futuro" en España "para evitar cuatro años más de Sánchez con Bildu, (Quim) Torra y Pablo Iglesias determinando la política económica de este país".Al hilo, ha advertido de que "lo de Sánchez no sólo ha sido una vergüenza desde el punto de vista del nacionalismo", sino que el presidente del Gobierno socialista ha sido "un peligro público" desde el punto de vista económico, con sus "decretazos de lluvias de millones como si estuviera en un programa de la televisión", y por eso ha insistido en que "este PSOE podemizado también es un peligro para el futuro de este país".Por ello, Arrimadas ha reiterado su llamamiento al PP para "sumar" y ha pedido al partido de Casado "que no busque excusas", porque, "en toda Europa", cada partido se presenta con su candidato, programa y equipo, "los ciudadanos votan y eligen, y luego se llega a gobiernos de coalición".VOX Y NACIONALISMOSPreguntada sobre el apoyo que Cs y PP podrían necesitar de Vox para alcanzar ese gobierno de coalición, Arrimadas ha sostenido que, ante las "dos alternativas" que se vislumbran en las próximas elecciones, que son "el 'gobierno Frankenstein' de Sánchez cuatro años más --que Dios nos coja confesados--, y un gobierno sensato, reformista, liderado por Cs y ofreciendo una coalición con el PP, el resto de fuerzas tendrán que decidir si, por activa o por pasiva, va a servir para que siga Sánchez" en Moncloa "o haya nuevo gobierno".Arrimadas también ha exclamado que "ya está bien de poner el Gobierno de España en manos de los nacionalistas", y ha mantenido que "la garantía de que eso va a dejar de ser así es que Ciudadanos lidere el próximo Gobierno".En esa línea, y cuestionada acerca de si Cs estaría dispuesto a pactar con el PSOE tras las elecciones para evitar que los socialistas tuvieran que apoyarse en partidos independentistas para seguir en el Gobierno, la dirigente del partido naranja ha aseverado que "este PSOE y Pedro Sánchez es incompatible con la mayoría de españoles y con Cs"."Un Gobierno de España que no sabe cuántas naciones hay en nuestro país es incompatible con nuestro país", ha enfatizado Arrimadas, quien ha querido dejar claro que Rivera, "o gobierna con constitucionalistas y el PP, o se va a la oposición". En esa línea, ha apostillado que "el problema es que Sánchez está dispuesto a pactar con separatistas y populistas".Arrimadas ha lamentado que "parece que la responsabilidad recae sobre nosotros" (Cs) para evitar que Sánchez se apoye en independentistas, cuando en el partido naranja " no somos responsables de las ansias de poder y la falta de escrúpulos de algunos", porque Rivera "quiere ser presidente del Gobierno y va a serlo, pero no a cualquier precio", y "jamás va a volver a poner las llaves de este gobierno en manos de separatistas y populistas"."Todo el mundo sabe que Rivera no va a pactar con Bildu, ni con Podemos y, por tanto, tampoco con el PSOE", ha zanjado la portavoz nacional de Cs, quien también ha manifestado que "necesitamos gobernar España para que el nacionalismo no se siga extendiendo a otras comunidades autónomas como Valencia, Navarra y Baleares"."SÁNCHEZ NO ME HA LLAMADO EN NUEVE MESES DE GOBIERNO"Ha insistido en advertir del "daño a España" que puede hacer "cuatro años más de Sánchez" gobernando "con independentistas y populistas", de tener un "presidente que no tiene escrúpulos en pactar con Torra o con Bildu, que se cree que hablar con Torra es hablar con Cataluña", al respecto de lo cual ha criticado que, en sus nueve meses en Moncloa, el jefe del Ejecutivo socialista "nunca me ha llamado" pese a ser ella la líder de la oposición catalana."¿No es hora de que haya un presidente del Gobierno que sepa que la prioridad de este país es hablar de educación, pensiones o tecnologías, y no de los huesos de Franco?", se ha preguntado Arrimadas.Así las cosas, "serán los españoles quienes decidan si ese nuevo gobierno de coalición y esa nueva etapa la lidera Rivera o el líder del PP", ha expuesto Arrimadas, avisando eso sí que Cs tiene "las manos libres y limpias" porque nunca ha pactado "con el separatismo" mientras que el PP sí lo ha hecho, y además Rivera "tiene experiencia profesional fuera de la política", extremo que según ha señalado no sucede en el caso del líder del PP, Pablo Casado. "Si podemos formar un gobierno de coalición con el PP liderado por Albert Rivera, lo vamos a hacer", ha aseverado.En esa línea, y tras recordar que en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre "dijimos que había opciones reales de cambio, y se demostró" que éste era posible, ha aseverado que "a nivel de toda España" pasa "exactamente igual" y "hay posibilidades reales y factibles de cambio", que "está en la punta de los dedos, en el voto de cada uno de los españoles", según ha abundado Arrimadas, que ha concluido llamando a los españoles a decirle un "no rotundo" a Sánchez "en las urnas".--EUROPA PRESS--