Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. La por la portavoz n

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles la "claridad y rapidez" con la que actuó su formación ante el "error detectado" en las elecciones primarias celebradas por la formación naranja para la elección de su candidato a la Presidencia de Castilla y León. Así, y tras investigar la Fiscalía los 82 votos que no pudieron ser atribuidos a ningún afiliado y que fueron finalmente anulados, ha asegurado que Cs pondrá "toda la información" de las citadas elecciones primarias a disposición "de quien lo pida".Arrimadas ha visitado este miércoles Sevilla, para presentar al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), en un desayuno informativo promovido por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR.En este contexto, ha analizado la decisión de la Fiscalía de Valladolid de investigar el supuesto 'pucherazo' detectado en las primarias celebradas por Ciudadanos para designar al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos otorgó la victoria a Francisco Igea, tras declarar nulos 82 votos que no se han podido atribuir a ningún afiliado del partido, después de que Igea recurriera el resultado inicial tras detectar una serie de irregularidades en los votos recibidos por la otra candidata, la expopular y expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ya que la cifra total de votos emitidos, según el acta de votación, no coincidía con la suma de los votos recibidos por cada candidato.En ese sentido, y ante la investigación abierta por la Fiscalía a cuenta de dicha situación, Arrimadas ha defendido que Ciudadanos es "el partido más democrático de España" y ha "celebrado más de 300 procesos de primarias en los últimos años, decenas de ellos en las últimas semanas" con motivo de las citas electorales en ciernes.Respecto al caso concreto de las elecciones primarias para elegir al candidato a la Presidencia de Castilla y León, ha defendido que ante el "error detectado en menos de 24 horas" por la Comisión de Garantías del partido, tal extremo "se corrigió" y Francisco Igea fue proclamado como candidato. "Ya me gustaría que el resto de partidos tuviesen esa democracia interna y esa claridad y rapidez", ha aseverado, asegurando que Cs pondrá "toda la información" de las citadas elecciones primarias a disposición "de quien lo pida".--EUROPA PRESS--