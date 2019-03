Arranca el lunes el plazo para pedir pases de garaje para la zona de Los Remedios cerrada al tráfico en Feria

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá el próximo lunes, día 1 de abril, el plazo para solicitar los pases de acceso a las zonas con tráfico restringido durante la Feria de Abril 2019, que estarán asociados a matrículas concretas de vehículos. Por vez primera, la tramitación se podrá realizar vía Internet en un apartado específico habilitado en la web https://www.sevilla.org/distritos/los-remedios.La solicitud telemática se iniciará el 1 de abril y se prolongará hasta el 22 del mismo mes, ambos inclusive. Desde el día 23 la web dejará de estar activa y tan solo cabrá la opción de la solicitud presencial en la sede del Distrito Los Remedios, ubicada en la Avenida República Argentina nº27-B, 1ª planta (con acceso para las personas con movilidad reducida en: nº29-B). Esa solicitud presencial se puede realizar desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo.La solicitud atañe a las de Tipo B, sólo para el acceso a garajes, sin que implique permiso de estacionamiento en la vía pública. En cambio, las autorizaciones de Tipo A, que se corresponden con los residentes en este distrito, ya han sido remitidas de oficio a los domicilios particulares, aunque, en el caso de no recibirse en estos por alguna circunstancia, el interesado podrá dirigirse a la sede del Distrito y solicitar la autorización a partir del 15 de abril -y no antes- y con la documentación requerida para su tramitación-En caso de la presentación telemática, se realizarán las comprobaciones oportunas. Si se detectara alguna incidencia en la documentación aportada (la que se envía de manera escaneada), desde el Distrito se comunicaría al usuario la necesidad de que se subsane en un plazo de reclamación de 72 horas puesto que en caso contrario se entendería que desiste de la solicitud. Por todo ello, se aconseja máxima diligencia a la hora de cumplimentar la solicitud y aportar la documentación.Los pases solicitados telemáticamente se recogerán en la sede del distrito y justo en este momento la persona solicitante tendrá que aportar todos los originales de los mismos documentos adjuntados vía Internet, al objeto de comprobar su veracidad. En este sentido, se recuerda que la falsificación de un documento público es delito, y que la Policía Local de Sevilla comprueba que los conductores tengan los pases de acceso a las calles restringidas en regla.En concreto, nueve calles tendrán cortes totales durante la Feria de Abril en la barriada de Tablada y otras 15 en Los Remedios, más once que tendrán cortes parciales. Tanto la Avenida República Argentina como la Glorieta Avión Saeta continuarán abiertas durante toda la semana.Las solicitudes estarán disponibles de forma física en la propia sede del distrito Los Remedios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla www.sevilla.org, en el apartado que está reservado al distrito. Se tramitarán como máximo ocho solicitudes por persona y día, y para trámites superiores habrán se habrá de pedir cita previa al Distrito -de manera presencial o a través de los teléfonos 955470456-95570457-955470458-.--EUROPA PRESS--