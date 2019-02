Aprueban ampliar la jornada laboral de personal del CIAM e inician trámites para dar estabilidad a la plantilla

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la ampliación de jornada laboral de las funcionarias interinas de los Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CIAM) con el objetivo de reforzar este servicio, al tiempo que se han iniciado los trámites para dar estabilidad a su plantilla más allá de los tres años de duración del programa.De esta manera, el Área de Hacienda y Administración Pública y Recursos Humanos atiende la solicitud que le había sido trasladada desde la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, y justificada en el "compromiso" del Gobierno local de prestar un "mayor y mejor servicio frente a la violencia machista" y en cumplimiento de los acuerdos unánimes adoptados en el Pleno municipal, según informa el Consistorio en un comunicado.En concreto, la ampliación de la jornada es de una hora, hasta 35 horas semanales, equiparándose así a la del resto de los trabajadores de la plantilla municipal. "Esta iniciativa es fiel reflejo del compromiso de este equipo de gobierno con las mujeres y, en especial, con la necesidad de atender y asesorar a las víctimas de la lacra de la violencia de género", ha comentado la delegada de Recursos Humanos, Clara Macías.Junto con esta medida, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también iniciar los trámites para crear las plazas y los puestos de trabajo necesarios para cubrir en el futuro los servicios prestados por los CIAM, que tienen ahora una vigencia de tres años, con personal propio de la plantilla municipal, y no a través de la fórmula de un programa temporal. "Consideramos que nos encontramos ante competencias propias de carácter permanente, de ahí que deben quedar como estructura propia del Ayuntamiento", ha reseñado Macías.Estos centros recientemente se han dotado de un nuevo servicio para traducción e interpretación para atender a las mujeres víctimas de violencia de género de otras nacionalidades que tienen graves problemas para comunicarse, lo que complica las posibilidades de ayuda por parte de los servicios municipales.Así, la plantilla puede solicitar traductores en varios idiomas cuando una mujer no habla o no entiende el castellano, al tiempo que se traducen también la documentación y los folletos para el asesoramiento. Se habilitó, además, un servicio de taxi para los desplazamientos de mujeres, junto a sus hijos si así lo precisan, desde los CIAM hacia casas de acogida, centros de salud, hospitales o juzgados."En suma, tratamos de mejorar constantemente para dar una atención integral a la mujer maltratada, en riesgo o en situación de vulnerabilidad y a sus hijas e hijos", ha argumentado la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento, Myriam Díaz.--EUROPA PRESS--