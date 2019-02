Antonio Soler, Celia Rico, Leonor Bonilla y Juan de Dios Mateos, entre los galardonados en los Premios El Público

Galardonados con los Premios El Público

Los Premios El Público de Canal Sur Radio y Televisión a la Cultura Andaluza han recaído este año, en su vigésima edición, en Celia Rico, directora de la película 'Viaje al cuarto de una madre'; Antonio Soler, por su novela 'Sur'; Artes Plásticas, para la pintora Ana Barriga; Artes Escénicas para el espectáculo '¿Qué pasaría si pasara?', con David Palomar, Kiki Rivera, El Junco, y la dirección escénica de Ana López de la compañía de teatro 'Las niñas de Cádiz', y el Premio Revelación para la soprano Leonor Bonilla y al tenor Juan de Dios Mateos.El jurado, además de componentes de la radio y la televisión pública de Andalucía, ha contado con la presencia de periodistas que forman parte del equipo de opinión de Canal Sur o con especialización en información cultural. El acto de entrega de los premios será el próximo 11 de marzo en la sede la Fundación Cajasol de Sevilla, según ha informado Canal Sur en un comunicado.Así, el premio al cine ha sido para la directora Celia Rico y por su ópera prima 'Viaje al cuarto de una madre'. Nacida en Constantina (Sevilla) en 1982, fue candidata a mejor dirección novel en los Premios Goya. Rodada en su localidad natal, contó con cuatro nominaciones en total, también para sus dos actrices Lola Dueñas y Ana Castillo, y para el montaje.Sus personajes femeninos están "muy bien construidos e integrados" en la realidad de un pueblo andaluz. Además del reconocimiento en el Festival de San Sebastián y en los Premios Feroz y Gaudí. Rico forma parte del nuevo grupo de mujeres que se están haciéndose un hueco en el cine español desde sus primeras obras.El premio a las letras ha sido Antonio Soler por 'Sur'. El escritor malagueño, tras una larga y premiada carrera literaria, ha encontrado en esta novela publicada en 2018, que ha recibido el premio de narrativa Juan Goytisolo "un salto en su trayectoria". El jurado ha valorado que Sur sea "una novela distinta a todas las que ha escrito hasta ahora, pero que, al ser tan compleja y variada, tiene un poco de todas".En 'Sur' el autor quería hacer un registro del mundo donde vivimos, de la herencia que recibimos, de los estamentos sociales. El autor ha trabajado el lenguaje, tratando de armonizar diferentes estilos literarios. Las historias se mueven en una ciudad del sur de España, y toda la acción transcurre en 18 horas. "La gran protagonista es la ciudad. Me he fijado en Málaga, sin citarla expresamente, pero ese microcosmos es extrapolable a cualquier otra urbe actual", dice su autor.El premio Revelación ha recaído en la soprano Leonor Bonilla y el tenor Juan de Dios Mateos por méritos propios y en representación de la nueva generación de intérpretes nacidos en Andalucía y que cuentan ya con reconocimiento internacional. Bonilla y Mateo en 2018 destacaron y dieron pasos decisivos en sus carreras. La soprano sevillana triunfó con la protagonista de 'Lucía de Lammermoor' y son numerosos los premios que ya ha alcanzado.Por su parte, el tenor de Almería Juan de Dios Mateos, cuenta igualmente con premios y galardones internacionales, destaca entre los debutantes jóvenes solistas españoles por su voz "fresca y de fácil emisión" a lo que se suma su adecuación física y seguridad teatral alcanzando un nivel que el jurado ha considerado merecedor de reconocimiento.Igualmente, el premio a las Artes Plásticas y/o visuales ha sido Ana Barriga. Pintora nacida en Jerez en 1984, es una joven creadora que ha recibido ya numerosos reconocimientos. Dicen que Barriga "pinta el aire" y lo cierto es que afronta su obra como un reto porque "confío en la posibilidad y necesidad de reinventar la pintura", dice Barriga.Aunque sus motivaciones iniciales están relacionadas con la escultura y cuestiones tridimensionales vinculadas al espacio, poco a poco ha ido creciendo su inclinación por la pintura, una disciplina en la que sigue explorando e investigando sin abandonar los aspectos que conciernen a la superación de los límites del cuadro y su expansión en el entorno.Finalmente, el premio a las Artes Escénicas para sido el espectáculo '¿Qué pasaría si pasara?', a cargo de David Palomar, Kiki Rivera, El Junco, Roberto Jaén y Ana López, en la dirección de escena y dramaturgia. Sus cuatro personajes crean un movimiento constante, intentando a través del flamenco, la comedia y la interpretación contar una historia llena de fuerza, crítica, ritmo, compromiso, anécdotas y homenaje.En la obra se desenmascara la ojana, embustes e hipótesis que nos ha ido metiendo la historia flamenca, además de aportar nuestra versión. Por otra parte, intenta hacer ver la importancia del presente y lo positivo de estar siempre en movimiento.El jurado de estos galardones que ha contado con la presencia del Director de Csrtv, Joaquín Durán, y ha estado presidido por la directora operativa Pilar Vergara y compuesto por Inmaculada Trenado, colaboradora de Csrtv y directora de comunicación de la UNIA; Lalia González, colaboradora en CSRTV y en varios periódicos andaluces; Amalia Bulnes colaboradora de Csrtv y periodista cultura; Marta Carrasco, informadora cultural y crítica de danza en ABC y Jesús Álvarez, responsable de local ABC Sevilla, vinculado con la información cultural.Por parte de Canal Sur estaban los responsables de contenidos de programas e informativos de la radio, televisión, web y canales temáticos musicales, y de contenidos culturales, concretamente Fernando Garcia Mena, Carmen Beamonte, Francisco Flores, Fidel Cardete, Pedro Valderas, Araceli Limón y Jesús Vigorra; y en la coordinación de los premios Diego Abollado e Inés Alba por la Delegación de Igualdad de Canal Sur.--EUROPA PRESS--