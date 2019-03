Antonio Rivero Taravillo presentará este jueves su nuevo poemario dentro del ciclo 'Letras Capitales' del CAL

Sevilla.- Antonio Rivero Taravillo presentará este jueves su nuevo poe

Antonio Rivero Taravillo presentará este jueves día 28 de marzo su nuevo poemario, 'Svarabhakti', en un encuentro enmarcado en el ciclo literario 'Letras Capitales', organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL).En concreto, el encuentro literario tendrá lugar en la Biblioteca Pública Provincial 'Infanta Elena' a las 19,30 horas, y contará con la presencia del escritor y poeta José Julio Cabanillas, que conducirá el acto, según informa la Consejería de Cultura en una nota.El programa 'Letras Capitales' se articula como un conjunto de actividades que se desarrolla en todas las capitales andaluzas gracias a la colaboración estable con el sector editorial de ámbito nacional y andaluz. Su objetivo es "difundir entre la ciudadanía la obra literaria más actual y de calidad de los creadores más prestigiosos y hacer posible que los lectores conozcan las novedades editoriales más relevantes de la mano de sus protagonistas", según destacan desde la Junta.Después de tres años, Antonio Rivero Taravillo vuelve a la poesía con 'Svarabhakti' (Maclein y Parker), un título que alude, por una parte, a una vocal de unión que en las lenguas indoeuropeas se pronuncia, aunque no aparezca escrita, y que, por otra parte, hace referencia a un término en sánscrito que une el soplo creador ('svara') con el amor ('bhakti').Así, 'Svarabhakti' es un poemario en el que se pone de relevancia la filología, es decir, el amor por la palabra; pero también de palabras de amor, uniendo, como la referida vocal, 'Eros' y 'Logos'.PERFIL DEL AUTORAntonio Rivero Taravillo (Melilla, 1963, pero residente desde niño en Sevilla) se dio a conocer como poeta en 1989 con la 'plaquette' 'Bajo otra luz'. Después, ha publicado los poemarios 'Farewell to Poesy' (2002), 'El árbol de la vida' (2004), 'Lejos' (2011), 'La lluvia' (2013), 'Lo que importa' (2015) y 'El bosque sin regreso' (2016).Autor de novelas, libros de viajes, ensayos y numerosas traducciones literarias que van de Margaret Drabble a Harold Bloom, en el terreno de la poesía ha publicado versiones de algunas de las más grandes voces de la literatura en lengua inglesa, como William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Donne, John Milton, Edgar Allan Poe, W. B. Yeats o Ezra Pound.Con 'Poemas' de John Keats ganó el I Premio Andaluz de Traducción Literaria Rafael Cansinos Assens. Y, con sus biografías de Luis Cernuda y Juan Eduardo Cirlot, los premios Comillas y Antonio Domínguez Ortiz, respectivamente.Fundó en 2014, y dirige desde entonces, la revista 'Estación Poesía' del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), si bien no ha dejado de publicar en revistas españolas y extranjeras y de ofrecer adelantos en redes sociales y en su blog ('fuegoconnieve.blogspot.com').--EUROPA PRESS--