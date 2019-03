Andalucía se promociona como destino turístico y deportivo en Alemania en el partido del Alba Berlín y Unicaja

Marín: "Vamos a hacer un gran esfuerzo para recuperar el turismo alemán perdido en 2018. Aunque sea poco no nos conformamos"BERLÍN, 5 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal)La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha llevado este martes a cabo una acción de promoción directa al consumidor en Berlín (Alemania) para difundir la oferta turística y deportiva del destino, actuación que se ha desarrollado en el partido de cuartos de final de la Eurocup de baloncesto que ha enfrentado el Alba Berlín y al Unicaja de Málaga, que ha finalizado con victoria del equipo andaluz tras una importante remontada en la segunda parte (90 - 91).El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, que ha llegado a escasos minutos de acabar el primer cuarto del partido, ha subrayado la repercusión que alcanzan estos acontecimientos como plataforma para la promoción turística. Así, esta acción permite contactar directamente con los 8.000 espectadores del partido y con miles de personas que seguirán la retrasmisión televisiva, tanto en Alemania como en España.En declaraciones a los periodistas en el descanso del partido (58 puntos del Alba por 39 del Unicaja en ese momento), Marín ha destacado el "gran esfuerzo" que se va a hacer desde Andalucía "para recuperar el turismo perdido alemán, porque aunque sea poco, no nos conformamos". "Un equipo andaluz jugando en la Eurocup, teníamos que estar con ellos y aprovechar también porque este miércoles se inaugura la Bolsa Internacional de Turismo (ITB)", ha subrayado.Marín también ha apuntado que el turismo alemán y del Reino Unido son "fundamentales" para Andalucía y por eso, en el caso de Alemania, la Comunidad va a estar presente en seis ferias internacionales. "A los alemanes les encanta Andalucía y hay que convencerles de que vean Andalucía como destino preferente", ha afirmado.El vicepresidente y consejero de Turismo ha recordado que en la región se pueden disfrutar grandes competiciones continentales y ligas nacionales de referencia internacional en múltiples disciplinas, tanto en deporte masculino como femenino.Además, Andalucía es sede este año de la final de la Copa del Rey de fútbol y puede serlo en 2020 de la de baloncesto, aspira a recibir la final de la Europa League de 2021 y acoge anualmente citas ineludibles para los amantes del deporte como el Gran Premio de Motociclismo de Jerez de la Frontera o el Andalucía Valderrama Masters de Golf, entre otras mucha citas.ACCIÓN DIRECTA EN BERLÍNLa promoción al consumidor en el partido este martes entre el Alba Berlín y el Unicaja de Málaga forma parte del conjunto de actuaciones paralelas a la participación de Andalucía en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), cita que acoge la capital alemana desde este miércoles.En la acción en el encuentro de la Eurocup, que se disputa en el pabellón Max-Schmeling-Halle, se contempla el reparto de 8.000 aplaudidores con la marca Andalucía, además de presencia de la imagen del destino en las pantallas perimetrales a pie de pista y la emisión del spot de campaña en las pantallas del estadio antes del comienzo del partido y en el descanso.Además, se ha realizado un sorteo entre los asistentes de un viaje a la comunidad, al tiempo que se ha reforzado la presencia 'on line' del destino, en los perfiles de Andalucía en redes sociales y en los propios del Alba Berlín, así como en el programa oficial que entregará el club a los espectadores.--EUROPA PRESS--