Andalucía registró el 16,5% de las inversiones hoteleras en España, en tercera posición

Canarias lideró el año pasado la inversión hotelera en España al acumular el 29,6 por ciento, por delante de Baleares (21%), Andalucía (16,5%), Comunidad de Madrid (12,9%), Cataluña (6,8%) y la Comunitat Valenciana (6,3%), según un estudio de la consultora Christie & Co que asegura que España seguirá atrayendo interés inversor "en un entorno más volátil y competitivo".En lo que se refiere al precio medio por habitación por Comunidad Autónoma, Canarias también lideró el ranking en el mercado vacacional, con 140.000 euros por habitación, mientras que la Comunidad de Madrid lideró en el caso de destinos urbanos con un precio medio superior a los 200.000 euros por habitación.El 40 por ciento de las inversiones hoteleras que se realizaron el pasado año en España, casi 4.900 millones, procedían de Estados Unidos, frente a un 35 por ciento de inversiones nacionales.El pasado año se realizaron un total de 223 operaciones de inversión hotelera en España (superando las 185 registradas en 2017) lo que se traduce en un precio medio por habitación de unos 128.000 euros y representa una inversión un 24,6 por ciento superior a la contabilizada en 2017.Esto consolida a España como segundo país europeo receptor de inversión hotelera, por detrás de Reino Unido en el que se estima una inversión de 6.500 millones de libras (7.573 millones de euros) y, por vez primera, por delante de Alemania (donde la inversión se cifra en torno a 4.000 millones de euros).El informe de la consultora destaca que la inversión nacional ha disminuido respecto al año anterior (35% en 2018 vs 51% en 2017) sobrepasada por el incremento de la inversión por parte de inversores estadounidenses (40% en 2018 vs 23% en 2017), y la entrada de nuevos inversores procedentes de Tailandia (8%) y México (4%).Los datos del estudio 'Análisis de inversión hotelera en España 2018' que las firmas de inversión fueron de nuevo la mayor fuente de capital en 2018, representando un 53 por ciento del total, con más de 2.560 millones de euros (aumentando su porcentaje respecto a 2017, año en que representaron un 42% del total).Las empresas hoteleras, con un 24 por ciento del total de la inversión (vs 20% en 2017), ocupan el segundo lugar, y las socimis vuelven a estar en tercer lugar, con un 15 por ciento (vs 16% en 2017).TRANSACCIONES SIGNIFICATIVASLa cifra de inversión hotelera del pasado año se ha visto incrementada en gran medida por transacciones de carteras y activos significativos, que este año ha representado más de un 60 por ciento de la inversión hotelera total en el conjunto del país.Blackstone, que en 2017 fue el principal actor del mercado con la compra de la cartera de HI Partners (por 630 millones de euros), ha vuelto a ser protagonista en 2018 con la compra de 48 hoteles del porfolio de la socimi Hispania, por un importe de 1.900 millones de euros.Igualmente, operaciones como la adquisición de la cartera de Atom Hoteles, la entrada del grupo chino Gaw Capital junto con el incremento de participación de Omega Capital en la cadena Hospes, la adquisición de la cartera de 9 hoteles Silken por CBRE Global Investment Partners y Pygmalion Capital Advisers, la toma de control de NH Hotel Group por parte de Minor International, o la compra del Hotel Villa Magna por parte de la socimi RLH Properties por 210 millones de euros (con un récord de precio por habitación de 1,4 millones de euros), han hecho que el total del volumen transaccionado en España en 2018 volviese a batir todos los récords.CRECIENTE INTERÉS DE DESTINOS SECUNDARIOSLa consultora destaca de nuevo el interés que despiertan los destinos secundarios, que han aglutinado un 23 por ciento del total, con un crecimiento del 65% respecto a 2017 (año en el que la inversión en destinos secundarios fue del 14% del total).Este porcentaje representa, por su parte, que tres de cada diez habitaciones que cambiaron de propiedad no se ubicaban en los principales destinos urbanos o vacacionales españoles.En lo que se refiere al volumen de inversión en destinos principales (más de 3.700 millones de euros), los destinos vacacionales siguen superando a los destinos urbanos como hicieron el año 2017 (64% de la inversión en destinos vacacionales frente a 36 por ciento en destinos urbanos).En 2018, la inversión conjunta en Canarias y Baleares representó más del 50 por ciento de la inversión total (frente al 40% que representó en 2017), provocando un ligero retroceso en los destinos urbanos cuya inversión sigue liderando Madrid (12% de la inversión total frente al 16% del año 2017), seguido de Sevilla (que entra en el podio con un 4,5%) que superó a Barcelona (3,5% en 2018 frente al 9% de 2017), y Málaga (que en 2018 cae del podio con un2,9% en 2018 frente al 4% del año 2017).--EUROPA PRESS--