Andalucía realizará una campaña específica para el mercado alemán para recuperar la bajada del 4% en 2018

Turismo.-AV.- Andalucía realizará una campaña específica para el merca

BERLÍN, 6 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal)El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este miércoles una campaña de promoción específica de Andalucía en el mercado turístico alemán de cara al verano, con el objetivo de recuperar la bajada del cuatro por ciento de turistas alemanes que se registró durante 2018.Así lo ha señalado en rueda de prensa durante la primera jornada de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), que se celebra en Berlín, tras mantener una reunión con los principales actores del sector turístico alemán en la que ha podido conocer de primera mano las necesidades de este mercado, como son el refuerzo de la comercialización y dinamizar las ventas tanto en agencias como en mayoristas.Marín ha detallado que se invertirán 250.000 euros con el objetivo de promocionar Andalucía de cara al verano y conseguir crecer un uno por ciento respecto al año pasado. Se realizarán acciones en redes, publicaciones y campaña directas al consumidor desde abril hasta el 30 de junio, "dentro de las posibilidades teniendo en cuenta que estamos en elecciones"."Estamos convencidos de que el turismo alemán no nos va a fallar este verano", ha asegurado Marín, quien ha reconocido que aunque venían "pesimistas" por el descenso de turistas alemanes, mayor de las previsiones que manejaban (0,7% de bajada en datos provisionales), "ahora es lo contrario" porque se ha dado "un repunte de reservas, especialmente en el mes de febrero, y muchos alemanes están ya planificando sus vacaciones en Andalucía".El consejero de Turismo, que tras la rueda de prensa ha visitado el stand de Andalucía y ha mantenido una reunión con la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, ha considerado "crucial" y "determinante" este mercado para Andalucía, siendo el segundo emisor de turistas internacional que llega a Andalucía, de ahí la presencia de Turismo Andaluz en la ITB, una de las tres ferias más importantes del sector del mundo.Ante esto, ha señalado que Turismo Andaluz va a estar presente en seis ferias en Alemania, con productos de un alto poder desestacionalizador y en busca del perfil de mayor poder adquisitivo porque "la progresividad en la recuperación del descenso no puede ser una manera puntual, sino que hay que organizar actividades para todo el año".Así, ha señalado que las cifras conseguidas el año pasado de turistas alemanes "obligan a hacer un esfuerzo mayor para intentar recuperar este espacio". "No ha sido un descenso alarmante, pero es un aviso suficiente", ha insistido Marín, toda vez que, tras reunirse con los profesionales del sector, ha considerado que "la tendencia empieza a recuperarse".También ha destacado la "magnífica" puntuación, un 8,6 sobre 10, de este mercado para Andalucía y ha apuntado que el 48 por ciento vuelven a viajar a Andalucía en los siguientes años. De igual manera, ha indicado que la estancia media es de 9,3 días, con un gasto medio "de los más altos".Preguntado por la conectividad aérea tras la desaparición de compañías como Germania, Air Berlín, Fly Niki, el consejero ha destacando los trabajos que se están llevando a cabo para "reforzar" la conectividad y recuperar el número de vuelos con la Comunidad. En concreto, ha precisado que se contará con 760.000 asientos en vuelos desde Alemania hacia Andalucía.Marín ha señalado que para este asunto ya mantuvieron una reunión con el Gobierno central para resolver las posibles dificultades que Aena podría tener para volar hacia Andalucía ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), al tiempo que han entablado conversaciones con otras aerolíneas, como Ryanair o Lufthansa, para aumentar el número de vuelos regulares con la comunidad.Además, ha hecho hincapié en una serie de trabajos que se van a realizar dentro de una estrategia global para el mercado alemán conformada por misiones comerciales, inversas, acciones directas destinadas al consumidor. "Queremos que el ciudadano alemán sepa que nos preocupamos por el", ha apuntado Marín.REUNIÓN CON TOUROPERADORESEl vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha mantenido en la mañana de este miércoles una reunión con los principales actores del sector turístico alemán --TUI, Gebeco, Tomas Cook, Dertour, FTI, TSS y Schaunisland-- que, a grandes rasgos, piden incrementar la presencia, promoción y difusión de Andalucía en Alemania a través de las nuevas tecnologías.En este sentido, el presidente de TSS, Manuel Molina, ha considerado que "con acciones inteligentes de marketing" que lleguen directamente a los clientes "podíamos recuperar" la caída, que ha situado en el cinco por ciento en su caso."Para el verano no estoy muy seguro, pero puede que en el otoño, que es muy importante en Alemania. Es cuando mandamos el 20 por ciento del total de clientes", ha apuntado Molina, quien ha estimado que, incluso, se podría llegar a aumentar un uno por ciento."El turismo ha cambiado. Los alemanes no planean ya sus vacaciones de verano en octubre del año anterior. Tenemos diferentes tipo de familia, son más flexibles y necesitamos medios más rápidos", ha subrayado.No obstante, ha lamentado que se vayan a producir de nuevo elecciones en España por su efecto en el sector, aunque "sobrevivirá como hecho con todas las crisis". En cuanto a Andalucía, ha destacado que está "muy bien preparada", de manera que con "esfuerzo" puede volver a tener en 2020 y 2021 los incrementos del 15 por ciento que ha marcado en los últimos años.Sobre la conectividad, Molina ha señalado el 'shock' que supuso la quiebra de Germania "de un día para otro", pero ha asegurado que "los asientos para España se recuperan muy rápido con otras compañías". "Los alemanes confían en compañías tradicionales y ahora las aerolíneas nuevas hay que venderlas con mucho esfuerzo", ha señalado.--EUROPA PRESS--