Andalucía acumula 12 accidentes laborales mortales entre enero y febrero, nueve menos que en 2018, según UGT-A

Andalucía registró un total de 12 accidentes laborales mortales, incluidos los 'in itinere', durante los pasados meses de enero y febrero, lo que significa nueve muertes menos que las 21 registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos de UGT en Andalucía consultados por Europa Press.De acuerdo a la misma estadística, en la primera semana de este mes de marzo se han registrado otros dos siniestros mortales --uno en Córdoba y otro en Málaga--, lo que eleva a 14 la cifra de estos accidentes en Andalucía desde enero y hasta el pasado día 7.De estos 12 accidentes mortales, seis fueron en el tajo y otros tanto 'in itinere' --recorrido de ida o vuelta al trabajo'--, mientras que en similares fechas de 2018 se contabilizaron 14 en el tajo y siete en el recorrido de ida o vuelta al trabajo.Por provincias, Sevilla ha sido la que más accidentes laborales registró entre enero y febrero, con un total de seis, cinco de ellos 'in itinere' que se produjeron en el mismo mes pasado. Le siguen Almería y Cádiz, con dos en cada caso, uno de ellos 'in itinere' en la provincia almeriense.Los restantes accidentes laborales mortales se repartieron entre Córdoba y Granada, con uno en cada provincia, mientras que Huelva, Jaén y Málaga superaron los dos primeros meses del año sin este tipo de siniestros, según la información difundida por UGT-A.A mediados de esta misma semana, en fecha posterior a la última actualización de la estadística del sindicato, otro trabajador perdió la vida en Andalucía tras sufrir un accidente; en concreto, el pasado miércoles tras precipitarse desde un segundo piso mientras trabajaba en una obra en el barrio de Triana de Sevilla capital.El año 2018 se saldó en la comunidad autónoma con un total de 94 accidentes laborales mortales, de los que 78 fueron en jornada y los restantes 16 fueron de carácter 'in itinere' --recorrido de ida o vuelta al trabajo--, según datos provisionales recogidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.--EUROPA PRESS--