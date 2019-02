Almuñécar entrega los premios del XXV Certamen de Cartas de Amor y Desamor

Este Sábado Se Entregarán Los Premios Del Xxv Certamen De Cartas De Am

La Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) lleva a cabo este sábado, a las 19,00 horas, en la Casa de la Cultura sexitana, el acto de entrega de premios del XXV Certamen de Cartas de Amor y Desamor 2019, cuya entrada es libre hasta completar aforo.El primer premio de esta edición ha recaído en el madrileño Amando García Nuño (1955), dotado con 800 euros, diploma, así como alojamiento para dos personas en un hotel de Almuñécar y una cena para dos personas, por la carta 'Matemáticas para jueves imposibles', presentada bajo el pseudónimo 'Isidra de Diego', según ha informado en un comunicado la concejal delegada del Área, Olga Ruano.Amando García Nuño es un poeta consagrado que ha recibido más de 200 premios literarios en prosa y verso, entre ellos los poemarios 'El sueño esquivo de las isobaras' (Vigo 2015), 'Toda esa liviandad de la existencia' (Valencia 2016) y el libro de relatos 'El otro que me habita' (Madrid 2005). Tiene numerosos textos editados en revistas y libros colectivos, está incluido en la Antología de poetas del siglo XXI, de Fernando Sabido.El jurado, presidido por Encarnación Fernández Contreras y actuando como vocales: María del Mar Pagano Ferrari (premio local 2017), Begoña Ramírez (premio local 2018) y Silvio Rivas Fernández, actor y escritor, y actuando como secretario Javier Sánchez Contreras, director de la Biblioteca Municipal de Almuñécar, concedió el segundo premio, dotado con 500 euros, diploma y alojamiento para dos personas en un hotel de Almuñécar y una cena para dos personas, a la carta presentada por la sevillana María José Toquero del Olmo, bajo el titulo '52 Hercios' con el pseudónimo 'Converse'.En cuanto al apartado local, la carta premiada este año, dotada con 500 euros, diploma y cena para dos personas, lleva por título 'Querido próximo amor', presentada bajo el pseudónimo 'Koko Taylor' y escrita por la almuñequera Mireya Jerónimo Jerónimo.VIII CERTAMEN TUITSPor otro lado, el premio único del VIII Certamen de Tuit de Amor y Desamor, dotado de 140 euros, diploma y cena para dos personas, fue para Pablo Mazzolini y que decía así: "Tengo hambre en los ojos y me llora una muela. Llevo el pelo triste y el ánimo despeinado. El ombligo me saca la lengua. El pecho me da la espalda. El alma no me arrima el hombro. Sufro arritmia en los dedos y acidez en el corazón. Asi de desordenado me dejaste".En el XXV Certamen de Cartas de Amor y Desamor 2019 se presentaron 230 cartas remitidas desde todas las comunidades españolas, México, Reino Unido, Francia, Colombia, Israel y EEUU. En cuanto al VIII Certamen de Tuit de Amor y Desamor de Almuñécar, se recibieron cerca de medio centenar de tuits.--EUROPA PRESS--