La sociedad mancomunada Aljarafesa, encargada del ciclo integral del agua en 29 municipios del Aljarafe sevillano, promoverá de nuevo este año una campaña de concienciación del uso del líquido elemento con motivo del Día Mundial del Agua.El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el director-gerente de Aljarafesa, Pedro Rodríguez, han informado de que esta campaña apuesta por fomentar once gestos individuales cotidianos para contribuir al ahorro y buen uso del agua, bajo el lema #PonleCorazón."El objetivo fundamental de incluir en la agenda política local el debate sobre la sostenibilidad y el uso responsable del agua no es posible sin una ciudadanía concienciada y coaligada, que haga suyos esos once gestos individuales cotidianos destinados a poner corazón al cuidado de los recursos hídricos y lograr un ahorro de 140 litros por persona y día, que incide también en nuestros bolsillos, con bajadas significativas en las facturas", ha dicho Villalobos, llamando a la "responsabilidad individual del uso del agua".Los consejos son, principalmente, no arrojar medicamentos ni aceite usado en la cocina por los desagües, la revisión periódica del contador para evitar fugas, ducha en lugar de baño, cerrar el grifo durante el enjabonado o cepillado de dientes, regar las plantas evitando las horas de mayor evaporación del agua, lavadora y fregaplatos siempre a carga máxima y usar productos de limpieza biodegradables.Todos ellos se difunden en un vídeo que promociona la economía circular, así como en la página web y redes sociales de la empresa, en las que, además, se van agregando mensajes, preguntas y respuestas relacionadas, para que el público pueda interacturar.Además, la campaña se integra en los programas ambientales de formación que Aljarafesa dirige principalmente a los niños de Primero de ESO de la comarca y a personas mayores, a quienes se les proporcionará un regalo: un lápiz que una vez usado se puede plantar dando lugar al crecimiento de vida vegetal.También Aljarafesa colabora en su mensaje medioambiental con IKEA, participando en calidad de experto en la campaña que la multinacional lanza para el Día Mundial del Agua, que consiste en crear en sus instalaciones diversos espacios para que el visitante de su tienda conozca cómo realizar un consumo adecuado del agua y en la organización de una gymkana para jóvenes entre los 12 y 18 años. Por último, este miércoles en Valencia, Aljarafesa participa en la sesión de comunicación de las jornadas sectoriales de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Agua."Como empresa responsable de la gestión de un recurso tan importante como es el agua, tenemos claro que nuestro compromiso no es sólo con la eficacia y la eficiencia en la prestación de nuestros servicios. Tenemos que actuar y transmitir nuestra preocupación y hacer concienciación en lo referente al respeto y cuidado de nuestro medio ambiente", ha dicho Pedro Rodríguez.Rodríguez, igualmente, ha defendido las mejoras ambientales introducidas por Aljarafesa en sus propios procesos, con el fin de que esa 'salud ambiental' se plasme en la máxima reducción del impacto de su actividad. Medidas como la atención temprana de averías de las redes de abastecimiento, la eliminación del casi 100 por ciento de los vertidos sin depurar, la reutilización del agua de los procesos de producción o la priorización del respeto al entorno en los pliegos para la realización de las contrataciones de servicios, materializan dicho compromiso.De cara al segundo semestre de este año, además, la empresa prevé tener calculada su huella de carbono, con el objetivo de llevar a cabo un plan de reducción de emisiones de CO2 que se sume a la auditoría de eficiencia energética puesta en marcha. "Todas estas acciones se complementan con mecanismos de ayudas a los colectivos más vulnerables, a fin de garantizar el acceso al agua de todos los vecinos del Aljarafe, por lo que se cumplimenta otro aspecto del lema del Día Mundial del Agua que la ONU ha propuesto para este año, 'Sin dejar a nadie atrás', que tiene un carácter muy polisémico", ha finalizado Villalobos.--EUROPA PRESS--