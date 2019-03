Sevilla.-Tribunales.- La alcaldesa de Osuna declara este miércoles por

La alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar (PSOE), ha negado "tener responsabilidad alguna" en la causa judicial abierta que investiga el accidente que causó la muerte de Manuel G.G, de 62 años de edad, después de que fuera atropellado por una máquina barredora del servicio municipal de limpieza de Osuna en la mañana del 28 de octubre de 2015, la cual "no tenía pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)" tal y como ha apuntado la acusación particular.Según han indicado fuentes del caso a Europa Press, la alcaldesa, que ha declarado en calidad de investigada en la sesión celebrada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad ursaonense, ha recalcado que la responsabilidad "no recae" en la Alcaldía "sino que es una cuestión del servicio de prevención de riesgos laborales" tal y como señala "una resolución municipal".Asimismo, tal y como han señalado las mismas fuentes, ha declarado, también como investigado, el técnico de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento, Carlos I.D., quien ha reconocido que el conductor de la barredora "no había pasado el curso de prevención de riesgos laborales" y "no sabía por qué".De otra parte, ha declarado como investigado Manuel R.C., trabajador del Ayuntamiento y encargado del mantenimiento de los vehículos del servicio de limpieza, quien ha indicado que él "tiene la condición de conductor" y que entre otras cuestiones se dedicaba "a rellenar partes de prevención, a la limpieza y puesto a punto de la barredora y a llevarlos al servicio técnico si era necesario".Por último, ha declarado en calidad de investigado el entonces concejal del Ayuntamiento encargado del servicio de limpieza, Rafael Cristóbal Díaz, de quien se estudia su exclusión en la causa al haber cesado de su cargo un mes antes del suceso."NO HABÍA PASADO LA ITV"De otra parte, fuentes del caso han señalado a Europa Press, que la acusación particular quería cuestionar este miércoles a los investigados, "que se han negado a responder" a sus preguntas, por el hecho de que la barredora "no tenía pasada la ITV desde 2007", a la que estaba obligada pues "al alcanzar más de 40 kilómetros por hora" supera el límite de velocidad marcado, 25 kilómetros por hora, para quedar exenta de este trámite "según se refleja en un oficio de la Dirección General de Trabajo (DGT)".Por otro lado, la acusación particular estudia pedir que declare en calidad de investigado el concejal del Ayuntamiento de Osuna encargado del servicio de limpieza en el momento del incidente.ANTECEDENTESLa citación para la declaración de la regidora municipal fue tramitada por el órgano instructor tras la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de reabrir la investigación judicial de este accidente mortal, toda vez que el Juzgado de Instrucción número 1 dictó un auto el 30 de enero de 2017 acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.Cabe recordar que tras aquella decisión del juzgado instructor, la representación procesal de Rosario N.C. y Patricia G.N. -madre e hija de la víctima-, que ejercen los letrados Manuel Salinero y Álvaro Moreno (Nertis Legal), interpuso recurso de reforma, adhiriéndose la Fiscalía, si bien el 9 de mayo de 2017 se dictó por el propio juzgado auto desestimando el recurso de reforma contra el que se interpuso, igualmente, recurso de apelación por la familia del fallecido, al que se adhiere nuevamente el Ministerio Público.Entonces, la Audiencia de Sevilla, en un auto con fecha de 21 de enero y al que tuvo acceso Europa Press, estimaba el recurso de apelación interpuesto tanto por la familia de Manuel G.G. como por la representación procesal de Cristina R.M. --operaria del servicio de limpieza municipal-- y revocaba la resolución recurrida. Además, ordenaba devolver la causa al juzgado instructor para su ejecución y cumplimiento.Cabe apuntar que las presentes diligencias se incoaron por el accidente ocurrido el 28 de octubre de 2015 en la calle Caldenegros de Osuna --justamente en la puerta de la Agencia Estatal Tributaria--, consistente en la colisión de una maquina barredora con un vehículo que se encontraba estacionado, resultando fallecido el peatón Manuel G.G. y con lesiones leves la conductora de otro vehículo y daños en un tercer vehículo, que se encontraba estacionado.--EUROPA PRESS--