Alcalá de Guadaíra rinde un homenaje póstumo al actor Cesáreo Estébanez, hijo adoptivo de la ciudad

[Sevilla] Np Alcalá: Clausura I Encuentro Audiovisual Alcalá De Guadaí

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha rendido este viernes un homenaje a título póstumo al actor Cesáreo Estébanez, recientemente fallecido, que mantenía un vínculo muy estrecho con este municipio, del que llegó a ser hijo adoptivo.Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta cita se ha convertido en la clausura del I Encuentro Audiovisual de Alcalá de Guadaíra, que ha reunido a profesionales andaluces de amplia trayectoria en el sector, organizado por el IES Tierno Galván con la colaboración municipal en el Teatro Gutiérrez de Alba.Desde el Consistorio han señalado que Estébanez, que vivió muchos años de su vida en Alcalá y era común encontrárselo paseando y disfrutando de los rincones y establecimientos alcalareños, siempre ha sido "muy apreciado" por los vecinos y entidades sociales y proyectos de la localidad con los que ha colaborado y prestado su imagen. Precisamente ese vínculo y "su carácter afable y colaborativo" con la población es el que ha destacado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez.Cesáreo Estébanez 'in memoriam', conducido por Miguel Caiceo y con la presencia del también actor Sebastián Haro, ha reunido a compañeros de profesión, amigos y allegados del artista que en un vídeo han destacado "no sólo su profesionalidad, sino su calidad humana". El acto-homenaje ha incluido, entre otros momentos, la proyección del último cortometraje de ficción que protagonizó el actor, 'El paseo de los Melancólicos' (2014), de Nacho Casado, además de las actuaciones musicales de Laura de los Ángeles y Cheché Álvarez.Nacido en Palazuelo de Vedija (Valladolid) en 1941, Cesáreo Estébanez empezó en los 70 con diversos proyectos teatrales antes de pasarse a la televisión donde, a principios de los 90, lo catapultaría a la fama la serie 'Farmacia de Guardia', de Antonio Mercero, donde encarnó al sargento Romerales, un personaje que quedaría indisolublemente unido a su carrera para siempre.En 1994 recibió el Premio de la Unión de Actores al 'Mejor Actor de Reparto' por ese mismo papel. A partir de ahí, Estébanez participó en un gran número de series como, por ejemplo, 'Manolito Gafotas', 'Rocío', 'Casi madre' o 'Menudo es mi padre'. También tuvo carrera en el cine, donde trabajó con cineastas como Álex de la Iglesia, Pilar Miró o Enrique Urbizu. Entre los títulos de su filmografía se encuentran películas como 'El perro del hortelano' (1996), '800 balas' (2002), 'La vida mancha' (2003) o 'La noche de los girasoles' (2006).I ENCUENTRO AUDIOVISUALCon el homenaje, se clausuraba I Encuentro Audiovisual de Alcalá de Guadaíra que ha reunido, de la mano del Departamento de Imagen y Sonido del IES Tierno Galvám, a profesionales andaluces de amplia trayectoria en el sector para contar sus experiencias a jóvenes estudiantes, especialmente a aquellos de los ciclos formativos relacionados con estas profesiones.La alcaldesa ha resaltado la relación de la ciudad con el mundo audiovisual, en especial para localizaciones de cine y series de televisión, resaltando igualmente la aportación a través de la formación técnica en este IES y de alcalareños que llevan muchos años trabajando en este sector.Por tanto, ha insistido en la apuesta del Consistorio hacia todo lo que concierne el sector audiviosual, aprovechando para felicitar al centro Tierno Galván, a sus responsables y profesores por la organización del evento y a los profesionales andaluces que han participado para "fomentar la creatividad y la visión de futuro entre los estudiantes".Un total de once profesionales han sido los que en estos tres días a través de ponencias y debates han expuesto aspectos relacionados con áreas como la dirección de fotografía, el sonido directo, la interpretación o la animación a través de la celebración de tres mesas técnicas.Bajo el título 'Rodando en Andaluz' se ha contado con la participación del actor Sebastián Haro; el técnico de sonido directo Antonio Mejías; el colorista Juan Ventura y la directora y guionista de animación Rocío Huerta, que han ofrecido perspectivas muy distintas de esas profesiones del audiovisual andaluz en la actualidad.PAPEL DE LA MUJER EN LO AUDIOVISUALPor otro lado, la mesa llamada 'Figuras de cine' se ha dedicado a resaltar el papel cada vez más pujante que está jugando la mujer en el sector audiovisual, asumiendo roles y funciones que antes estaban reservados únicamente al género masculino. En ella, han participado la directora, guionista y presidenta de AMMA, Ana Rosa de Diego; la directora de casting y productora, Marichu Sanz; Laura Domínguez Verdejo, de postproducción y Vfx; y Elisa Moreno como directora de fotografía.La última mesa, celebrada este viernes y bajo el título de 'Fronteras y desafíos', ha apuntado a los retos futuros que deberán afrontar los nuevos profesionales con la directora de documentales y script de ficción, Iraxte Pérez; la especialista en animación, diseño y motion graphics, Ysa Castro; y el jefe técnico y soporte MK2 de Cinesur, José Antonio Pérez Romero.La organización ha apuntado a que estos encuentros puedan consolidarse en el tiempo y ser "un nexo de unión importante entre la experiencia y los futuros profesionales del sector audiovisual en Andalucía".--EUROPA PRESS--