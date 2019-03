Airbus Defence and Space, Radio Sevilla, Hispacold y RGD Mape, premiados por los empresarios del metal

La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) ha entregado en la tarde de este martes a Airbus Defence and Space, Radio Sevilla, Hispacold y RGD Maquinaria para Embalaje SL --conocida como RGD Mape-- sus premios de reconocimiento, los Premios Fedeme.Más de un centenar de asistentes, entre ellos, representantes municipales, patronales, sindicales, del ámbito de la Administración, colegios profesionales, asociados, miembros del Comité Ejecutivo de Fedeme, colaboradores y amigos de la organización, han acudido al acto de entrega de premios, celebrado en el Gran Meliá Hotel Colón de Sevilla, en el marco de la Asamblea General Anual de esta patronal, según ha reseñado la entidad en un comunicado.Con estos premios otorgados cada dos años, Fedeme pretende "apoyar e impulsar el trabajo que se viene desarrollando desde las empresas de este sector" en la provincia y valorar el esfuerzo y la dedicación demostrados en su día a día en sus distintos ámbitos, así como "premiar el respaldo de aquellas que han contribuido de alguna forma a la difusión y reconocimiento" del metal en Sevilla.Así pues, Airbus Defence and Space ha recibido el premio a la 'Promoción de la Actividad Industrial en Sevilla 2018' por ser "un referente mundial" en el transporte militar con la línea completa de fabricación y ensamblaje final de los aviones de transporte medio y ligero CN235 y C295, así como del A400M, y su repercusión para la actividad económica de la industria auxiliar aeronáutica, "un trabajo que se viene desarrollando de forma rigurosa y constante, influyendo de forma muy directa en el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla".Radio Sevilla ha recibido el galardón 'Apoyo a la Pyme del Metal 2018', por el "respaldo informativo permanente" otorgado por parte de la cadena a las actividades propias de las pymes del metal de la provincia, así como a cuantas actuaciones se han desarrollado desde esta patronal orientadas a la promoción de negocio entre estas empresas, lo cual ha contribuido a la difusión y reconocimiento de la pyme sevillana del Metal.Internacional Hispacold SA, ganadora del premio al 'Liderazgo Empresarial en el Sector Metal 2018' es para Fedeme "un referente en el sector de la climatización de transporte de pasajeros" que cuenta en la actualidad con "una sólida base de negocio y un excelente perfil competitivo" que contribuye al desarrollo socioeconómico de Andalucía.Por último, RGD Mape ha recibido el 'Reconocimiento a la Actividad Internacional 2018' por constituir "un modelo para las empresas sevillanas y andaluzas en el camino hacia la internacionalización", con más de 40 años de existencia y que tiene como objetivo en la actualidad profundizar en el actual proceso de crecimiento y expansión de la empresa que cuenta con presencia en los cinco continentes.Para la patronal del metal, los Premios Fedeme han contribuido desde su constitución en 2012 a dignificar la labor de las empresas del metal de Sevilla, habiendo sido premiadas hasta la fecha Cobre Las Cruces, Industria Especializada en Aeronáutica (Inespasa), el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Rodamientos y Servicios SL (Royse), Jiménez Maña Recambios SLU, Santa Bárbara Sistemas SA, del Grupo Europeo de Sistemas Terrestres de General Dynamics, Elmya-Servicios Integrales Industriales, Grupo MP. Factoría Renault en Sevilla y ABC de Sevilla.ASAMBLEA GENERAL ANUALEn el transcurso de la Asamblea General, el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno, se ha referido al "clima de incertidumbre" que están percibiendo los empresarios y "el lastre que ello supone para el óptimo desarrollo económico".En este tono se ha referido a "la inestabilidad política", al debilitamiento de la economía de la Eurozona y a nivel global, al entorno regulatorio, a la debilidad de la demanda interna o a las tensiones geopolíticas como "las principales amenazadas de cara a los próximos meses". "El mercado laboral también se debilita y no ayuda que desde enero las empresas paguen más cotizaciones, así como los autónomos", ha subrayado.Por otra parte, Muruve también ha hablado de la situación que atraviesan sectores de especial trascendencia dentro del metal, como el sector de la automoción, para indicar que las ventas de coches acumulan ya un semestre a la baja "como consecuencia de la suma de distintos condicionantes, entre los que ha pesado sobremanera la inestabilidad jurídica generada por el propio Gobierno en torno a los vehículos diésel". "Y ojo, porque esta caída podría estar anticipando un frenazo en el consumo en general", ha advertido.ELECCIONES GENERALESDe cara a las elecciones generales del 28 de abril, Moreno ha informado que las demandas al futuro Gobierno de España y al actual de la Junta de Andalucía pasan por un "pacto por la estabilidad", una "condición indispensable para la mejora de la inversión industrial y la generación de riqueza2.Asimismo, ha incidido en la "necesaria" unión de todas las patronales. "Debemos dejar de lado nuestros egos y unir esfuerzos en pro de objetivos colectivos y menos particulares. Esto, sin duda, nos hará más fuertes y nos ahorrará duplicidades", ha defendido.Finalmente, se ha referido a las líneas que han marcado el trabajo de esta federación a lo largo de 2018 y ha asegurado que se ha hecho un "acompañamiento permanente" a las empresas asociadas frente a los cambios tecnológicos que se avecinan a través de la implicación de la patronal en diversos proyectos vinculados con la industria 4.0.En línea con este objetivo, el presidente de Fedeme ha razonado que "no podemos dejar de lado el importante papel que debe jugar la formación, específica y de calidad", un aspecto en el que la organización que preside, a su juicio, viene desarrollando "una importantísima labor", siendo "un referente" actualmente en la impartición de cursos y acciones formativas orientadas a los profesionales de la rama industrial.Con respecto a los resultados alcanzados por Fedeme en 2018, ha subrayado que el balance general ha sido positivo, ya que la federación ha mantenido la confianza de sus asociados y se ha ganado la de otras empresas del sector, obteniendo un balance de altas-bajas positivo, con un total de 77 altas en la patronal.En cuanto a las líneas de trabajo que marcarán la hoja de ruta para 2019, el director gerente, Carlos Jacinto Marín, ha informado que entre ellas están el generar y promover negocio en el sector, un colectivo que solo en la provincia de Sevilla está representado por cerca de 9.000 empresas y más de 68.000 trabajadores; capacitar y apoyar a las empresas; impulsar el proceso de reindustrialización en la provincia y ser capaces de ofrecer servicios más personalizados "a la medida de las necesidades de los asociados".PREMIO AL MEJOR EXPOSITORAprovechando la "amplia representación" que ha congregado el acto, la federación ha entregado también el 'Premio al Mejor Estand del VIII Salón del Motor de Ocasión de Sevilla', distinción que ha recaído por tercer año consecutivo sobre Concesur y Fervial, concesionarios oficiales Mercedes Benz-Smart en Sevilla.El responsable de Marketing de Grupo Concesur, Manuel López Riego, ha sido el encargado de recoger este Premio con el que se busca destacar el trabajo de las concesiones y expositores de la muestra, así como la creatividad y originalidad en el montaje y diseño de los distintos estands participantes.El ganador del premio ha sido elegido por los propios expositores, además de los usuarios que este año dejaron su opinión a través de Facebook.--EUROPA PRESS--