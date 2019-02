Aguirre señala que las cartas para el cribado de cáncer de colon han llegado a 31 de enero al 16,9% de población diana

Comisión parlamentaria del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirr

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado en comisión parlamentaria que hasta el 31 de enero de 2019 las cartas para participar en el programa de cribado de cáncer de colon ha llegado solo a un 16,9 por ciento de la población diana, la situada entre 50 y 69 años, a la par que ha indicado que "el compromiso es llegar al 100% de cobertura a finales de 2020".Durante su comparecencia, ha destacado que hay cinco comunidades en la que la cobertura es total y ha explicado que "hubo una gran movilización en marzo, abril y mayo de 2018 propiciada por la AECC", pero "el problema es que la cobertura tenía que haber llegado al 100% y solo ha llegado al 16,9%" y además "con una cobertura muy dispar a nivel provincial, de más de 43% en Huelva pasando por el 14,3% en Málaga o en torno al 11% en Jaén, siendo Sevilla la provincia donde se han enviado menos cartas".Así, ha subrayado que "queda mucho por hacer" y ha recordado que el programa de cribado empezó a pilotarse en marzo de 2014, "pero no ha sido hasta abril de 2018 cuando se ha iniciado la extensión a toda la comunidad", que "se ha invitado a unas 330.000 personas a realizarse la prueba, pero hay que llegar a los dos millones" y que "el cuello de botella está en la colonoscopia"."La base de todo es salvar la vida, no hay excusas, pero desde el punto de vista de la eficiencia, la prueba de sangre oculta en heces cuesta dos euros, la colonoscopia 188 y 27.000 euros un cáncer ya establecido", manifiesta Aguirre, que abunda en que el objetivo del programa "es reducir la carga de enfermedad en términos de la disminución de la incidencia y la mortalidad, y mejorar la calidad de vida del afectado".Por su parte, el socialista Jesús María Ruiz ha lamentado el "uso político" de la implantación de este programa" y ha asegurado que "no entienden bien que la primera medida del Consejo de Gobierno fuera anunciar algo que ya está en marcha", aunque celebran que "al menos la medida no haya sido acabar con él". Igualmente, pregunta a Aguirre cómo mejorará la adhesión al programa y cuántos contratos de especialista tiene previsto "ante un mayor adhesión y una mayor demanda de colonoscopias".La popular Beatriz Jurado ha destacado "la prioridad absoluta" que la sanidad supone para el gobierno del cambio, que "también primará una forma en el modelo de gestionar los recursos públicos", y ha criticado que los socialistas "se excediera" en el proceso de pilotaje de este programa de cribado, que "tendría que haber tenido una incidencia mayor entre 2014 y 2019".Desde Ciudadanos, Andrés Ramón Samper ha recordado que el punto doce del acuerdo Cs y PP contemplaba la puesta en marcha de este cribado, y ha destacado que la atención al cáncer "es una prioridad". Además, aboga por la prevención "desde los colegios" y subraya la apuesta por hábitos saludables.La diputada de Adelante Andalucía María Gracia González ha señalado que la incidencia del cáncer de colon en Sevilla, Córdoba y Huelva "es la más alta de España", lo que, a su juicio, "justifica la generalización del cribado", que, además, "reduce la mortalidad y los costes". Dice que espera en este proceso "no exista la tentación de llenar los bolsillos a las clínicas privadas".Por último, la diputada de Vox María José Piñero pregunta por las medidas previstas para un mayor seguimiento, ya que "al ser un test y no tener que ir a una prueba, se puede romper la cadena en cualquier momento porque no reciban el kit, que lo reciban pero lo dejen abandonado, o que se lo hagan y se les olvide llevarlo al centro de salud".--EUROPA PRESS--