Jesús Aguirre, en comisión parlamentaria.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles a todos los grupos parlamentarios "un gran pacto sanitario" que afronte los problemas "reales" de la sanidad en Andalucía y que busque "la máxima equidad y accesibilidad a todas las prestaciones del sistema público de salud"."Este gran pacto contemplará un nuevo modelo de gestión sanitaria que dará respuesta a las necesidades de los andaluces y de los profesionales sanitarios", ha señalado Aguirre en la primera comisión parlamentaria, quien ha explicado que "contemplará también una profunda reforma orientada a la mejora de los resultados en salud y asistenciales".Tras defender de forma "clara y contundente" la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, el consejero ha subrayado la necesidad de unificar la gestión en materia sanitaria con política social y dependencia con un modelo "más coordinado y eficaz", que repercuta en la mejora de la calidad de la atención y que tenga como objeto que cada andaluz reciba la asistencia que necesita en cada momento.Del mismo modo, ha propuesto la aprobación de un plan de familia andaluza que tenga como objeto, entre otras cosas, fortalecer el valor social de la familia, apoyarla en el ejercicio de sus responsabilidades, promover y mantener ayudas directas y beneficios fiscales, fomentar acciones de voluntariado, evitar situaciones de riesgo para la familia y cualquiera de sus miembros, y proporcionar formación continua a los profesionales que intervienen en el ámbito familiar. Este plan también proporcionará apoyo a las familias con alguno de sus miembros con discapacidad o en situación de dependencia, así como a las familias en situación de vulnerabilidad social.LÍNEAS ESTRATÉGICASEl paciente, los profesionales, la mejora del modelo de gestión y una financiación adecuada serán los pilares sobre los que se sustenten las líneas estratégicas que el consejero ha presentado para la mejora del sistema de salud. "El paciente es la piedra angular del sistema y todas nuestras actuaciones deben dirigirse a garantizar su salud" ha afirmado el consejero, quien también ha asegurado una atención médica básica en toda Andalucía, en unas condiciones dignas y reduciendo el tiempo de espera al más breve plazo técnico posible. Al tiempo, ha anunciado la implantación progresiva de nuevos derechos sanitarios efectivos para los pacientes como la libre elección de especialista.En cuanto a los profesionales de la sanidad, Aguirre ha abogado por aprobación de un plan de dignificación y excelencia de los profesionales de la sanidad en Andalucía que contemple la equiparación salarial, la eliminación de la obligatoriedad de la exclusividad, la despolitización del Servicio Andaluz de Salud y que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales. La adecuación del roll actual de la enfermería a la realidad de la formación y las especialidades actuales, será otra de las acciones a realizar. Además, ha anunciado la puesta en marcha de una estrategia específica para fidelizar a los profesionales sanitarios a Andalucía.En su comparecencia, el consejero ha anunciado la eliminación de la subasta de medicamentos en Andalucía ya que "es un sistema que funciona de forma deficiente y provoca la falta de adherencia al tratamiento, sobre todo en mayores, pluripatológicos y polimedicados".Finalmente, Jesús Aguirre ha recordado que la sanidad es patrimonio de todos los andaluces y ha mostrado su predisposición al diálogo y a la capacidad de llegar a acuerdos."ANÁLISIS SESGADO Y CONTRADICTORIO"El diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz García ha criticado el análisis "sesgado y contradictorio" pronunciado por el consejero como forma de "quien quiere justificar algunas medidas que llevará a cabo" y ha afeado que el PP a nivel nacional haya abierto la puerta "al deterioro" del sistema sanitario, con copago farmacéutico, exclusión de personas de la asistencia sanitaria y la no reposición de profesionales.Frente a la "politización" del sistema sanitario que señala la Junta, el diputado socialista ha señalado que esto empieza a caer en "la pérdida de credibilidad" por la forma en que, en los últimos años, se han nombrado directivos de unidades hospitalarias. "Si empezamos a deteriorar la imagen de profesionales, tendremos poco margen de maniobra", ha subrayado.En cuanto a la subasta de medicamentos, ha reclamado un estudio científico en el que se demuestre la pérdida de adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes. Respecto a la financiación en estas materias, ha preguntado sobre cuál será el techo de financiación.Por su parte, la diputada del PP María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba ha aplaudido que el consejero se centre más en dar propuestas que "en recrearse " en lla situación que "ya sabemos cuál es" y ha pedido al resto de diputados "no desdeñar" ese gran pacto por la sanidad. Según ha señalado, este acuerdo es necesario para salir de la situación "caótica" del sistema.Ha valorado que se realice una auditoría integral y, especialmente, en materia sanitaria para conocer "lo que se ha estado ocultando" y se ha mostrado satisfecha porque las medidas aportadas salen de reivindicaciones y "no de un despacho".En nombre de Cs, el diputado Andrés Ramón Samper Rueda ha expresado la colaboración de su grupo para mejorar la asistencia sanitaria en Andalucía y ha destacado la necesidad de hacer una planificación "real" de las infraestructuras en esta materia, así como la reforma de algunos de los centros "obsoletos".En cuanto a la situación de las Urgencias, ha apuntado que se debe a "la falta de profesionales en Atención Primaria" y al importante número de turistas en determinadas zonas y periodos. También ha llamado a cuidar a los profesionales del sistema sanitario y apostar por los méritos y preparación."¿Cómo va a suprimir las subastas de medicamentos? Cs abora por eliminarlos para tener igual acceso a medicamentos que el resto de españoles y porque no suponen el ahorro que el anterior gobierno nos ha dicho", ha señalado.Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha afirmado que, aunque los cinco grupos parlamentarios puedan llegar a acuerdos en materia de salud, ha puesto en duda que sean suficientes para alcanzar un gran pacto. Así, ha pedido una mayor participación de profesionales y de pacientes en el sistema, una financiación del siete por ciento del PIB y esperemos que se cumplan en los siguientes presupuestos.En cuanto a las infraestructuras sanitarias, ha reclamado que primero se afronte la puesta en carga del equipamiento y luego ver dónde se necesitan nuevos. Respecto a los conciertos sanitarios, ha indicado que se podría disminuir con una gestión eficiente. Por último, ha reclamado la atención de reclusos para que tengan la misma que el resto de andaluces.Por último, la diputada de Vox María José Piñero Rodríguez ha instado a la vuelta de las competencias en materia de sanidad al Estado y ha pedido una tarjeta sanitaria única a nivel nacional, así como eliminar la subasta de medicamentos que se produce en Andalucía. También ha reclamado la inclusión de la odontología pediátrica en el SAS, entre otras, como hacer frente al turismo sanitario y ha puesto en cuestión las tarjetas sanitarias de 52.000 inmigrantes en detrimento de los que cotizan a la Seguridad Social.También ha llamado a luchar contra el aborto con un plan para mujeres con embarazos no deseados, donde reciban "información real" de lo que afronta, al mismo tiempo que ha reclamado no apostar por la eutanasia.--EUROPA PRESS--