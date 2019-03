Aguirre garantiza una integración efectiva de la atención de las adicciones en el catálogo de servicios del SAS

Aguirre garantiza una integración efectiva de la atención de las adicc

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha garantizado este martes una integración efectiva de la atención de las adicciones en el catálogo de servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), asegurando que "el adicto no es el vicioso, sino que es un enfermo crónico y esta patología tiene que tiene que estar integrada dentro del SAS, como cualquier otra".A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha defendido que la atención a las adicciones debe ser competencia de los equipos de salud mental. "Esa es una máxima mía, que he sido portavoz de Drogas en el Congreso y en el Senado y he participado de forma muy activa en las ponencias de estudio sobre el abordaje de las adicciones en las últimas dos legislaturas", ha precisado.Tras apuntar que se trata de un tema que tiene "clarísimo", el titular del ramo ha explicado que abordó cómo debía quedar este asunto en la estructura del Gobierno, tanto con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como con el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz."Hemos metido el tema de adicciones donde tiene que estar porque es un tema de salud pública", ha explicado Aguirre, quien ha criticado que anteriormente estos enfermos estaban "estigmatizados, fuera del sistema". "Tenían que ir a las diputaciones y luego a su médico de familia para que les recetaran haciendo un doble circuito", ha añadido.Según ha señalado el titular del ramo, se va a integrar ahora a estos pacientes, al igual que en 1985 se integraron a los pacientes psiquiátricos. Por ello, ha reclamado "tranquilidad absoluta" a las asociaciones del sector, a las que ha trasladado que estas personas van a estar "perfectamente atendidas".Junto a ello, ha indicado también que se van a integrar de forma orgánica y funcional a los trabajadores de los centros provinciales de drogodependencia "respetando todos sus derechos". "Y los que trabajan en prevención y reinserción seguirán trabajando con nosotros", ha afirmado el consejero del ramo, para quien todo ello debe ser "alegría para el sector".De otro lado, en relación a la decisión de acabar con las subastas de medicamentos y optar por la compra centralizada, Aguirre ha defendido que este sistema se puso en marcha hace diez años "y ha estado funcionando perfectamente no solo para vacunas, sino para muchísimos tipos de medicamentos y para productos protésicos y sanitarios", por lo que ha dicho no entender las reticencias por parte de los socialistas, dada la "eficacia en la gestión de recursos" que se deriva de esta compra centralizada, según ha defendido.--EUROPA PRESS--