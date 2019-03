Entrevista de Europa Press al consejero de Salud y Familias,Jesús Agu

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que la transferencia de la competencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas "es un tendencia imparable", porque "es lógico" que el recluso "tenga las mismas prestaciones y en las mismas condiciones, así como la misma accesibilidad a los medicamentos que tiene cualquier ciudadano".Así lo ha indicado el titular de Salud en una entrevista a Europa Press después de que esta semana el Tribunal Supremo haya dictado dos sentencias en las que establece que es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y no el servicio de sanidad de la comunidad autónoma quien debe asumir los costes de la atención médica en hospitales públicos que reciba la población reclusa afiliada a la Seguridad Social.En este sentido, Aguirre ha asegurado que "es una sentencia y las sentencias se acatan", pero que otra cosa "es lo que pensemos", toda vez que ha explicado que en algunas comunidades "la atención sanitaria en las cárceles la presta directamente el servicio sanitario de dicha autonomía". "Vamos hacia eso, pero tendremos que llegar a un convenio entre el Ministerio de Interior y las consejerías de cada una de las comunidades", ha apostillado.De este modo, ha incidido en que "es una tendencia imparable porque es lógico" y ha añadido que "lo tiene clarísimo", aunque ha precisado que "es complicado llevarlo a cabo" y que "tendría que mirar cómo lo han hecho otras comunidades autónomas dónde lo tienen un poquito más avanzado". No obstante, ha abundado en que "no podemos ser excluyentes ni estigmatizar a nadie dentro del propio sistema".Al respecto, se ha referido al traspaso a su departamento de las competencias en adicciones --antes en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales, y Conciliación-- y ha asegurado que "era aberrante" tenerlas fuera del sistema sanitario "cundo es una patología y una enfermedad crónica" y ha añadido que "piensa igual" en el caso de la sanidad penitenciaria, un tema que "con el tiempo tendremos que plantearnos de forma seria".Por tanto, Jesús Aguirre ha manifestado que "habrá que valorarlo" y "si han de venir, intentaremos que venga". Aunque ha precisado que no sabe cuándo porque este asunto "necesita una una negociación ardua entre el Ministerio de Interior y la comunidad autónoma". Pero "el recluso tiene que tener las mismas prestaciones sanitarias que cualquier persona dentro del propio sistema", ha zanjado.--EUROPA PRESS--