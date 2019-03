Aguirre asegura la atención a las adicciones en la inauguración del Congreso y las Jornadas de Socidrogalcohol

Aguirre asegura la atención a las adicciones en la inauguración del Co

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha inaugurado este jueves el I Congreso Internacional y XLVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, en el que ha asegurado que la atención a las adicciones está "totalmente asegurada".Además, Aguirre ha señalado que este traspaso de competencias "no tiene marcha atrás", ya que es una "anormalidad" que siendo las adicciones una enfermedad crónica no estén en la cartera de servicios de la Consejería de Salud y Familias.En esa línea, el consejero ha afirmado que la única comunidad autónoma en la que las adicciones no estaban normalizadas dentro de la Consejería de Salud era Andalucía, donde la prestación a las adicciones se estaba dando en las diputaciones provinciales a través de la Consejería de Bienestar Social."Esto es una anormalidad, teniendo en cuenta que el adicto tiene una patología crónica y, como cualquier patología, tiene que estar integrada dentro del Sistema Andaluz de Salud y, en este caso, en los equipos de salud mental", ha asegurado.Igualmente, ha insistido en que los pacientes "no pueden estar estigmatizados fuera del sistema: antes el paciente tenía que hacer un doble circuito, en primer lugar tenía que ir a la Diputación y después al médico de familia para que recetara". Además, "los médicos que trataban adicciones no tenían acceso al Diraya y, por tanto, no tenían información de la historia clínica de estos pacientes".Con respecto al traspaso de competencias, Jesús Aguirre ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, pues "se hará de forma ordenada y con garantía para el profesional y, sobre todo, para el paciente".Así, ha asegurado un "traspaso paulatino de competencias entre las administraciones para conseguir una integración orgánica y funcional que contará, en todo momento, con el visto bueno de los profesionales y que beneficiará a los pacientes".Del mismo modo, ha alabado la labor "encomiable" de los profesionales que trabajan en los centros provinciales de drogodependencias y que ahora se integrarán en la Consejería de Salud y Familias de forma orgánica y funcional "respetando todos sus derechos: por supuesto, seguirán trabajando con nosotros todos los que trabajan en prevención, reinserción y en unidades terapéuticas".--EUROPA PRESS--