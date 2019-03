Entrevista de Europa Press al consejero de Salud y Familias,Jesús Agu

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado su apuesta por "humanizar" la atención primaria con un modelo que aúne "efectividad y afectividad" con el paciente, un reto "largo y complicado para el que habrá que cambiar el chip y cambiar posiciones", y en el que, además, "habrá que enseñar a los pacientes a respetar a los médicos y disminuir la agresividad en el ámbito sanitario", ha añadido.En una entrevista concedida a Europa Press, Aguirre ha señalado que "si tenemos una atención primaria con grandes debilidades al final tenemos un gigante con pies de barro que se nos cae", y ha añadido que si la AP "no funciona se nos colapsa la atención hospitalaria", mientras que, por el contrario, "si tiene capacidad de resolución disminuimos las listas de espera"."De ahí que apostemos de una manera clara y contundente por la atención primaria, lo que queremos ver reflejado con una subida en los presupuestos", ha destacado, para agregar que se han propuesto como meta "llegar al 20% a lo largo de esta legislatura". Además, aboga por "una contratación mayor de profesionales" y "desburocratizar" este nivel asistencial para que "el tiempo que tengan los profesionales lo dediquen al paciente".En este sentido, Aguirre ha incidido en que "necesitamos tiempo para mirar a los ojos al paciente", y ha aclarado que no hablan de dedicar diez minutos al paciente "sino el tiempo que necesita" el enfermo en cada caso. "El tiempo en consulta lo quiero para dos cosas: aumentar la capacidad de resolución y humanizar", ha abundado."Esas cosas tienen poco coste pero son las que marcan un estilo que va a ser el nuestro, un estilo de humanización, de cercanía al paciente-persona", porque "tenemos que buscar el buen médico y el médico bueno y tenemos que hacer ese mix de efectividad y afectividad", ha subrayado, y ha asegurado que "hay profesionales muy preparados, somos number one y tenemos que conseguir la afectividad", un reto "largo y complicado", ha insistido."EXISTE UN PROBLEMA SERIO DE DEMOGRAFÍA SANITARIA"Por otra parte, y sobre el plan de retorno de facultativos andaluces que trabajan fuera de nuestra comunidad, Aguirre ha asegurado que existe un problema "serio" de demografía sanitaria en Andalucía, "especialmente acentuado por una condiciones sociolaborales y retributivas peores que la de nuestro país vecino Portugal o las de otras comunidades autónomas"."Sabemos perfectamente dónde están los médicos que han emigrado, profesionales que hacen el MIR (médico interno residente), con un coste de entre 50 y 60 mil euros, y se nos van", por lo que "hay que fidelizarlos, ir a por ellos ofertándoles mejores condiciones sociolaborales", ha manifiesta Aguirre, que ha puntualizado que también hay que hacerlo "con los que están en bolsa".Sobre el coste de este plan, Aguirre ha destacado que "espera la apuesta de la Consejería de Hacienda por sanidad", toda vez que ha añadido que aunque el presupuesto de su departamento "está muy hipotecado", lo que "sí tenemos es un compromiso claro del gobierno de la Junta y del presidente, Juanma Moreno, de apostar por sanidad".En este sentido, cabe recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este jueves en el Pleno del Parlamento que, "a partir de ahora, los contratos que se realicen en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrán una duración mínima de seis meses para dar estabilidad laboral al conjunto de profesionales sanitarios".Cuestionado sobre la petición que realizó el pasado lunes, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), al Ministerio de Sanidad de una convocatoria extraordinaria de MIR, Aguirre ha señalado que se lo han planteado a la ministra, María Luisa Carcedo, y ha aclarado que también otras comunidades se manifestaron en el mismo sentido."En el caso de que no sea así, intentaremos aumentar el número de plazas de formación de determinadas especialidades muy necesarias teniendo en cuenta el problema que vamos a tener en unos años", ha añadido Aguirre."MUCHO PAPEL Y POCO LADRILLO"Finalmente, Jesús Aguirre se ha referido a las infraestructuras sanitarias, donde "he encontrado mucho papel y poco ladrillo", ha lamentado, al tiempo que ha querido destacar que es un tema "que absorbe un volumen muy importante de los recursos de la consejería"."Tenemos magníficas infraestructuras sanitarias aunque todo es mejorable", ha afirmado el titular de Salud, que ha agregado que lo primero que quiere hacer en este sentido, y así "lo llevó al Consejo de Gobierno hace unas semanas", es que en cada provincia cree un grupo independiente de profesionales que evalúe las necesidades en infraestructuras y que "no seamos los políticos"."Queremos que las respuestas no las den los políticos sino los equipos técnicos y queremos despolitizar esta parte de infraestructuras sanitarias para buscar la máxima eficiencia", ha puntualizado Aguirre, que ha añadido que "su modelo" no son solo los chare --centros hospitalarios de alta resolución-- sino también los care --centros de alta resolución de especialidades--".Se trata de un nuevo modelo que "vamos a trabajar en cada una de las comarcas siempre que sea necesario hacerlo, pero no por medidas políticas", ha insistido Aguirre, quien apuesta por la "despolitización" de la sanidad, en la que "las profesionales sean copartícipes de la elección de aquellos que los van a gestionar".--EUROPA PRESS--