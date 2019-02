AEGC alerta del robo de cinco armas cortas y más de 100 cartuchos de munición en el cuartel de Láchar

Agente de la Guardia Civil

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha alertado del robo en la noche de este pasado sábado de cinco armas cortas y más de 100 cartuchos de munición en el cuartel de la Benemérita ubicado en la localidad granadina de Láchar.En un comunicado, la asociación ha explicado que varios individuos accedieron al puesto durante la noche y robaron un total de cinco armas cortas y más de 100 cartuchos munición. Al respecto, según han confirmado a Europa Press, un agente que acudió al cuartel comprobó lo sucedido.En este sentido, AEGC ha justificado este suceso por la "falta de medios y de personal que viene arrastrando la Guardia Civil desde el comienzo de la crisis". "Se trata un cuartel en mal estado que ha llevado a los componentes a buscarse una vivienda fuera y que solo abre hasta las 14,00 horas de lunes a viernes", explican.Para la asociación, esta situación "la han aprovechado los ladrones" porque además "esta instalación no solo no cuenta con habitantes, sino que carece de la mínima medida de seguridad, por lo que los delincuentes lo han tenido todo a su favor".Así, la AEGC ha reclamado ampliar la plantilla de la Guardia Civil y la toma de medidas "urgentes" de seguridad no sólo en el puesto De Láchar, "sino en todos los que hay en la demarcación de la Guardia Civil". También han pedido dotar los cuarteles de armeros individuales para "ofrecen seguridad a los agentes".--EUROPA PRESS--