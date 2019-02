Admitida a trámite la petición de evaluación ambiental para el proyecto del circuito de velocidad de Carmona

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla ha admitido "a trámite" la solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica promovida por el Ayuntamiento de Carmona, gobernado por Juan Ávila (PP), con relación al plan especial de suelo no urbanizable destinado a orquestar la construcción en dicho municipio del circuito de velocidad planteado por la empresa Circuito de Almería S.L.A mediados de diciembre, recordémoslo, dicho departamento de la Junta de Andalucía acordaba ya la formulación del "plan especial" destinado a implantar en suelos no urbanizables de Carmona este circuito de velocidad, abarcando una superficie de 52,3 hectáreas de la localidad. En concreto, el recinto promovido por Circuito de Almería S.L. se proyecta sobre cinco parcelas del polígono 80 de Carmona, un proyecto adelantado tiempo atrás por Diario de Sevilla.La aprobación de la formulación del citado plan especial, en ese sentido, implicaba un procedimiento destinado a "recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas" por el proyecto en cuestión, según un documento que firmaba el entonces delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Losada.Ya este pasado 4 de febrero, y según un documento recogido por Europa Press, la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado admitir "a trámite" la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria necesaria para este proyecto, un documento que deberá configurar dicho departamento a partir de informes sectoriales de diversa naturaleza respecto a la incidencia o no en el medio ambiente de las actuaciones implícitas en la construcción del citado circuito de velocidad.--EUROPA PRESS--