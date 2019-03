Adelante urge en Parlamento que Junta cumpla con la declaración del espacio cultural conjunto de la Isla Saltés

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha presentado una proposición no de ley por la que urge que el Gobierno andaluz cumpla con una iniciativa similar que se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad que reclamaba que se iniciase el procedimiento para la declaración de la Isla Saltés como institución del patrimonio histórico de Andalucía, bajo la figura de 'Conjunto cultural' y con la denominación de 'Conjunto arqueológico de la Isla de Saltés'.En la iniciativa, recogida por Europa Press, la confluencia recuerda que el 20 de diciembre de 2017 fue aprobada por unanimidad una PNL de Podemos en este sentido pero, lamenta, "tras haber transcurrido más de un año, no se ha dado cumplimiento alguno a la misma", de ahí que vuelva a plantear esta reclamación que ve "recurrente y necesaria dada la alta capacidad patrimonial del yacimiento y por el trato discriminatorio para la provincia de Huelva, ya que es la única de Andalucía que carece de la figura de Conjunto cultural".Igualmente, Adelante pide que se designe, tras la declaración del Conjunto cultural, de manera inmediata, a las personas necesarias para la puesta en marcha del mismo; y crear la comisión técnica con funciones de órgano colegiado, prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.Otra de las reclamaciones es poner en marcha una primera programación de actuaciones sobre el yacimiento, basadas en la necesaria continuidad de las intervenciones arqueológicas, de restauración y adecuación, para "recuperar los sectores urbanos de la ciudad histórica que se encuentran soterrados actualmente de manera preventiva, así como de continuar las actuaciones en la Alcazaba".Por último, pide estudiar, a la mayor brevedad posible, la viabilidad de incoar expediente para la adquisición pública o expropiación de los terrenos en los que se encuentra el yacimiento; iniciando a un tiempo los trámites necesarios para alcanzar un consenso entre las partes pública y privada, todo ello con el fin de que no se demore la ejecución de las actuaciones a desarrollar según las necesidades generales de este singular yacimiento arqueológico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.La Isla de Saltés se localiza entre los estuarios de los ríos Tinto y Odiel, en la ría de Huelva, donde por la continua sedimentación del estuario se ha creado un entorno natural privilegiado, con complejos de marismas, mareas y barras litorales arenosas, "un ecosistema único de alto valor ecológico, con una fauna y flora muy diversa y específica". Además, en 1983, la Unesco declaró las Marismas del Odiel Reserva de la Biosfera y, un año después, en 1984, la Junta lo declaró a su vez Paraje Natural. "Esta riqueza natural viene además acompañada de una riqueza cultural no menos importante, lo que convierte al lugar en un entorno con un alto potencial de desarrollo", defiende Adelante.Y avisa de que en la actualidad, pese a la enorme relevancia del yacimiento arqueológico, "se encuentra en un estado de abandono generalizado, que lleva a que ni siquiera se controle la vegetación que de manera espontánea crece; no haya hay señalización ni adecuación de espacios, no exista programación alguna establecida para la conservación y la difusión del espacio, salvo alguna actuación puntual de limpieza acometida recientemente por el propietario de los terrenos, en razón al deber de conservación a que por ley está obligado"."Precisamente esta titularidad privada de los terrenos, supone una dificultad añadida a todas las actuaciones que deberán realizarse en este enclave, aunque en ningún caso puede servir de excusa, puesto que la ley establece diversos mecanismos para poder conciliar lo público con lo privado", añade justificando la iniciativa.--EUROPA PRESS--