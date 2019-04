Adelante reivindica incluir el Paseo de Arte de Triana en los itinerarios turísticos de la ciudad

Sevilla.- 26M.- Adelante reivindica incluir el Paseo de Arte de Triana

Susana Serrano, candidata a la Alcaldía hispalense por parte de Adelante Sevilla, acompañada de Sandra Heredia, también integrante de la lista, ha visitado el "Paseo de Arte" que cada domingo celebran decenas de artistas y artesanos en el paseo de la O de Triana, una tradición que a su juicio debe figurar en los itinerarios turísticos.En esta visita, Serrano ha conocido in situ cuáles son las principales necesidades y demandas de este colectivo. "En cualquier ciudad del mundo, este Paseo de la O, donde artistas y artesanas de Sevilla exponen y venden sus piezas, tendría el máximo apoyo del Ayuntamiento y sería incluido en los itinerarios turísticos", ha manifestado Serrano ante una de las demandas que le han traslado este colectivo de artistas y artesanos, ya que hasta ahora el Gobierno de Espadas "les ha ignorado y ni siquiera ha realizado ningún tipo de señalética que facilite su localización y visibilice este Paseo de Arte".Por ello, Serrano ha manifestado el compromiso de su formación con esta iniciativa y ha agregado que Adelante Sevilla incluirá además en su programa electoral la conexión de este tramo del paseo fluvial con la calle Betis."Dar la espalda a quienes siguen manteniendo tradiciones fundamentales de la ciudad es un absoluto despropósito. En este paseo mantiene parte de las señas de identidad de Triana ante la despersonalización que ha provocado la turistificación en esta zona de Sevilla", ha aseverado la también secretaria general de Podemos en Sevilla y portavoz de Participa en el Ayuntamiento hispalense.Igualmente, Serrano ha reclamado que el Gobierno municipal no espere "ni un día más a empezar las labores necesarias para que puedan instalarse unos toldos que protejan a los artesanos de las altas temperaturas que sufre la ciudad, especialmente, entre mayo y septiembre". Por ello, ha anunciado que estas demandas se recogerán en una propuesta que llevará al pleno.Por otro lado, Serrano ha destacado que iniciativas cómo esta son ejemplo de un turismo local y responsable que desde el Ayuntamiento se deben potenciar y cuidar. "Debemos defender las iniciativas que promocionan y promueven diferentes agentes de la ciudad. El Paseo del Arte potencia la creación e innovación de artistas locales que dan prestigio a la ciudad y, además, conecta con el pequeño comercio y sector industrial", según Serrano.Desde Adelante Sevilla se defiende así la necesidad de diversificar la oferta turística y, a la vez, desarrollar un modelo de turismo centrado en una oferta cultural amplia y diversa que se apoye en la historia y la cultura tradicional y ponga en valor la concepción contemporánea de la ciudad. "El turismo debe revertir en al ciudad, no podemos permitir salarios de miseria en el sector de la hostelería o que los beneficios se vaya a empresas que ni siquiera facturan aquí", ha manifestado para concluir la candidata a la Alcaldía.--EUROPA PRESS--